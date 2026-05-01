La empresa Air-e informó que este sábado se adelantarán labores eléctricas en el corregimiento de Pital de Megua, en zona rural de Baranoa. Por tal motivo, estarán sin suministro de energía entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde la calle 11, entre las carreras 14 y 15 del barrio 24 de julio.

De igual manera, en la línea que alimenta al municipio de Puerto Colombia se adelantarán labores de lavado de aisladores el día domingo, por lo que habrá interrupciones en el fluido eléctrico en los siguientes sectores:

CIRCUITO PUERTA DE ORO 1, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 9:30 de la mañana a 10:00 de la mañana. Sectores sin energía: Puerto Colombia: Altos de Pradomar, carrera 46 desde el kilómetro 10 hasta Pradomar.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 2, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 9:30 de la mañana a 10:00 de la mañana. Sectores sin energía: Lagos del Caujaral, Country Club Villa, sector comprendido desde la calle 6 hasta la calle 14, desde la carrera 20A hasta la carrera 28 (Urb. La Playa), sectores y fincas aledañas a la carretera antigua a Puerto Colombia desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 10.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 3, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 9:30 de la mañana a 10:00 de la mañana. Sectores sin energía: Salgar, Sabanilla, Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado; carrera 46, vía a Puerto Colombia desde el kilómetro 10 a Sabanilla; carrera 51B, desde el kilómetro 7 al 9 (Villa Clarita, Marahuaka y Anglo Colombia Scholl.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 4, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 9:30 de la mañana a 10:00 de la mañana. Sectores sin energía: Puerto Colombia, sectores de la vía al mar desde el kilómetro 7, desde el Colegio Liceo Campestre, IDPHU Campestre, Urbanización Barranquilla Sport, Polideportivo Universidad Autónoma del Caribe hasta los peajes Papiros y Marahuaco, Alcaldía de Puerto Colombia.

CIRCUITO PUERTA DE ORO 5, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 9:30 de la mañana a 10:00 de la mañana. Sectores sin energía: carrera 46, vía a Puerto Colombia, entre el kilómetro 2 al 13.

CIRCUITO NUEVA BARRANQUILLA 8, de 8:00 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 9:30 de la mañana a 10:00 de la mañana. Sectores sin energía: Calles 100 a la 110, entre las carreras 46 a la 50 en Villa Santos.

Para el caso de los circuitos Puerta de Oro 1 y 3, es posible que durante el desarrollo de los trabajos se presenten interrupciones entre las 8:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana.