Esta semana la Policía y la Fiscalía reportaron la desarticulación en Medellín de una banda delincuencial conocida como ‘Las Tinderianas’, cuyos integrantes drogaban a turistas nacionales y extranjeros para luego hurtarles sus pertenencias de valor y altas sumas de dinero, en sectores como El Poblado, Laureles y Envigado, zonas estratégicas por su dinámica turística y económica.

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En un operativo conjunto con la alcaldía de Medellín, las autoridades realizaron cinco diligencias de allanamiento en el Valle de Aburrá y una en Sincelejo (Sucre) para dar con el paradero de los presuntos miembros de la estructura criminal.

Estas acciones permitieron la captura de cinco personas señaladas de hurto calificado, concierto para delinquir y falsedad en documento público. También la incautación de 12 celulares, 63 billetes en moneda extranjera de 16 países, tarjetas bancarias, simcards, documentos de identidad, relojes y sustancias utilizadas para cometer los delitos.

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Alcaldía de Medellín

De acuerdo con la investigación, el modus operandide la banda consistía en que los implicados contactaban a sus víctimas a través de aplicaciones de citas, generaban vínculos de confianza y concretaban encuentros presenciales.

Posteriormente, inducían a las víctimas a un estado de indefensión mediante el suministro de fármacos catalogados de alta potencia, lo que les permitía acceder a claves, dispositivos móviles y cuentas bancarias para realizar transferencias y retiros.

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La Policía y la Fiscalía documentaron en total 24 casos con este mismo patrón, “evidenciando una operación estructurada y reiterativa”, indicaron.

Entre las víctimas se identificaron ciudadanos colombianos y extranjeros, principalmente de nacionalidad española, estadounidense, italiana, argentina, mexicana y noruega.

Las autoridades señalaron que esto “confirma el enfoque de la estructura en perfiles con mayor capacidad económica y presencia en zonas de entretenimiento. La afectación económica supera los $400 millones”.

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Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y avanzan en su proceso de judicialización.

Alcaldía de Medellín

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, destacó que “este resultado demuestra que en la ciudad hay una ofensiva frontal contra las estructuras que delinquen mediante engaño y uso de sustancias. Aquí no hay espacios para estas redes: las identificamos, las investigamos y las desarticulamos, con resultados contundentes”.