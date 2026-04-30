Aunque parezca exorbitante, en el país hay multas de tránsito que superan los 10 millones de pesos, este 2026. Por supuesto no se trata de infracciones comunes, sino de faltas extremadamente graves que ponen en riesgo la vida de conductores, peatones y pasajeros.

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Debido a la actualización de valores basada en la Unidad de Valor Básico (UVB), las sanciones más severas del Código Nacional de Tránsito han alcanzado cifras históricas en el país.

Sin embargo, se debe entender en qué casos aplican realmente estos montos tan altos. En ese sentido, las únicas multas que sobrepasan esta cifra están relacionadas comúnmente con el consumo de alcohol al conducir.

Manejar en estado de embriaguez en niveles altos puede generar sanciones que van hasta los $60 millones o incluso más, dependiendo del grado de alcohol y si hay reincidencia por parte del conductor.

Por ejemplo el negarse a realizar la prueba de alcoholemia también es un motivo para sanciones altas. En este caso, la multa es de las más altas del sistema, ya que no solo implica un pago millonario, sino también la cancelación de la licencia de conducción.

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Además del impacto económico, estas faltas incluyen otras consecuencias como la inmovilización del vehículo y la suspensión o pérdida definitiva del permiso para conducir.

Según las autoridades, el objetivo de estas millonarias multas de tránsito no es recaudar dinero, sino desincentivar conductas peligrosas que afecten la vida de los actores viales.