La Superintendencia de Sociedades informó este jueves que durante audiencia pública, el juez del proceso de reorganización confirmó el acuerdo de la sociedad Franquicias y Concesiones SAS, más conocida por el uso de la marca Presto.

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Según la entidad, la decisión se tomó tras verificarse que el acuerdo presentado por la promotora obtuvo una votación favorable del 81,39 % de los acreedores calificados y graduados, y que sus disposiciones se ajustan a los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006.

De esta manera, Presto “atenderá un pasivo total de $31 mil millones luego de que se aprobara una quita de capital por valor de $19 mil millones con los acreedores de quinta clase y $211 millones con los acreedores garantizados de segunda clase. El pasivo total a reorganizar se atenderá en un plazo de seis (6) años”.

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Además, la Superintendencia de Sociedades señaló que la compañía buscará la preservación de 694 empleos directos, así como el funcionamiento de 180 puntos de venta distribuidos a nivel nacional.

“Este acuerdo constituye un ejemplo claro de cómo el respaldo de los acreedores, reflejado en quitas de capital y decisiones coordinadas, puede hacer viable el salvamento empresarial. Se trata de un esfuerzo significativo por parte de los acreedores, que demuestra su confianza en la recuperación de la compañía, y de un compromiso igualmente relevante por parte de la empresa para reorganizar su operación y cumplir sus obligaciones en el tiempo”, dijo Nini Johanna Castañeda, la Superintendente de Sociedades (e).

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Y agregó: “Desde su función jurisdiccional, la Superintendencia de Sociedades verificará el cumplimiento del acuerdo, asegurando que sus disposiciones se ejecuten conforme a la ley, bajo reglas claras y en condiciones de transparencia para todos los intervinientes”.