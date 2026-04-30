Para miles de colombianos que luchan contra el cáncer y están afiliados a la Nueva EPS, la incertidumbre terminó. Lo que parecía ser un callejón sin salida, tras el anuncio de que el Instituto Nacional de Cancerología (INC) dejaría de recibir pacientes el próximo 1 de mayo, se resolvió con un apretón de manos administrativo que prioriza la vida sobre las cuentas pendientes.

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La noticia más importante es que la atención no se cortará. Ambas instituciones decidieron trabajar juntas bajo un modelo de colaboración para que los trámites no se conviertan en un obstáculo para la salud.

Carolina Wiesner, directora del INC, explicó que gracias a este pacto se podrá asegurar la prestación oportuna de los tratamientos. Esto significa que las quimioterapias, radioterapias y cirugías que estaban en duda ahora tienen luz verde gracias a un nuevo contrato que pone orden a la casa.

Por qué el INC iba a suspender la atención a pacientes oncológicos de la Nueva EPS

El Instituto había alertado que la situación era “insostenible” debido a meses de deudas acumuladas y falta de contratos vigentes. La preocupación era tan grande que el centro médico tuvo que endurecer su postura bajo una idea clara: “Debemos cuidar que el Instituto pueda seguir funcionando en el futuro para todos”.

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Aunque la entidad siempre dejó claro que nunca dejaría de atender urgencias ni a niños con cáncer, el resto de los pacientes adultos estaban en un “limbo” que generó una gran alerta nacional.

La solución llegó después de que la Nueva EPS, ahora bajo una nueva intervención, se sentara a revisar las cuentas con el Instituto. Antes de esto, Jorge Iván Ospina, quien lidera la intervención de la aseguradora, había hecho un llamado a que las entidades del Estado no se pelearan por comunicados, sino que hablaran directamente.

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Para Ospina, “las instituciones públicas deben de tener un propósito colaborativo”, y aseguró que el dinero para el Instituto siempre estuvo en el radar de la EPS. “Están claramente planificados en tener unos pagos por parte de nuestra institución. Jamás pensaríamos dejarlos sin recursos”, afirmó para dar tranquilidad a los proveedores y, sobre todo, a los enfermos.