Una patrulla de la Policía Nacional habría sido blanco de hostigamiento por sujetos desconocidos en el sector de La Mata- Pelaya, sur del departamento del Cesar, la noche del pasado miércoles, lo cual dejó a un uniformado muerto.

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De acuerdo a primeras versiones, los uniformados se habrían percatado de una situación irregular, por lo que el cabo Hernán Rodríguez, se bajó de la patrulla a verificar y en ese momento fue arrollado por un tractocamión que pasó por el lugar.

Los hechos están siendo investigados, según indicó el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, quien anunció que este jueves 30 de abril se desarrollará una mesa técnica de seguridad con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en Valledupar.

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“Primeramente lamentar en nombre del Gobierno del Cesar y de la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, la muerte del patrullero Hernán Rodríguez, en medio de un hostigamiento por sujetos desconocidos, cuando se encontraba de servicio la noche del miércoles y que es materia de investigación. No podemos permitir que se desestabilice la seguridad en ningún punto del departamento del Cesar por eso seguimos con los planes estratégicos y a través de los puestos de mando unificado desarrollar las estrategias necesarias”, dijo el funcionario.

De igual manera anunció que en el encuentro con el ministro se analizará la presencia de grupos armados ilegales en la Sierra Nevada, ante la Alerta Temprana 020 de la Defensoría de Pueblo.

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“La presencia de los grupos armados mantiene inmerso a los municipios del área metropolitana de Valledupar, y vamos a estar trabajando con los 6 alcaldes que la conforman y la gobernadora, para coordinar el dispositivo de seguridad e igualmente para el sur del departamento”, explicó Eduardo Esquivel.