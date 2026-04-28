En la categoría de Canción Inédita del Festival de la Leyenda Vallenata hay un gran número de exponentes que ya se encuentran vinculados a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO).

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En este año se consolidan como protagonistas del certamen, llevando al escenario nuevas historias, sonidos y emociones que fortalecen la tradición del vallenato, en una edición que rinde homenaje al Binomio de Oro de América.

En el aire de paseo, nueve socios dirán presente con sus composiciones: Augusto Enrique Ariza Molina, con ‘Las tres memorias’ (San Juan del Cesar, La Guajira); Elbert de Jesús Araújo Daza, con ‘Nostalgia de ayer’ (Valledupar, Cesar); Diana Marcela González Becerra, con ‘Un acordeón en manos de una mujer’ (Bucaramanga, Santander); Carlos Alfonso Padilla Ospino, con ‘Mujeres en el vallenato’ (Barranquilla, Atlántico); Pedro Alcibíades Otálora García, con ‘El viajero del tiempo’ (Valledupar, Cesar); Alexander Maestre Oñate, con ‘Florecen mis sueños’ (La Paz, Cesar); José Trinidad Rincón Montañez, con ‘El silencio de un canto’ (Aguachica, Cesar); César Julio Blanco Ospino, con ‘El regreso del poeta’ (Valledupar, Cesar); y José Guillermo Maestre Díaz, con ‘¿Y mientras qué?’ (Barranquilla, Atlántico).

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En el aire de merengue, nueve compositores competirán con sus obras: Farid Escobar Pinedo, con ‘Su majestad el merengue’ (Santa Marta, Magdalena); Héctor Manuel Chávez Peña, con ‘Vallenato capital’ (Chía, Cundinamarca); Éibar Rafael Gutiérrez Barranco, con ‘Vengo a rendir cuentas’ (Valledupar, Cesar); Elizabeth Ávila de la Ossa, con ‘La eterna inédita’ (Valledupar, Cesar); Jeiman Jesús López Casicote, con ‘Cómo olvidarte Valledupar’ (Villanueva, La Guajira); Luis Alberto Prado Rengifo, con ‘El nacimiento’ (Sahagún, Córdoba); y Álvaro Molina Silva, con ‘Mi canto de la Sierra’ (Urumita, La Guajira); Faustino José de la Ossa Pineda, con ‘Un regalo de Dios’ (Sincé, Sucre) Almes José Granados Cuello, con ‘El vallenato es de todos’ (Valledupar, Cesar).

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Por su parte, en el aire de son, cinco socios aportan su talento: Andrés Guillermo Pereira Vega, con ‘El folclor vallenato’ (Cartagena, Bolívar); William Luis Borja Ríos, con ‘Vivo enamorado del Valle’ (Colosó, Sucre); Fredis Chávez Mier, con ‘Y no pasa nada’ (Chimichagua, Cesar); Luis Carlos López Baquero, con ‘Cuéntenle a mis nietos’ (Manaure, Cesar); y Álvaro Olimpo Pérez Vergara, con ‘Esta canción es mía’ (Maicao, La Guajira).

Finalmente, en el aire de puya, cinco composiciones representan la fuerza y tradición del género: Armando Rafael Gil Gamarra, con ‘El consejo’ (Corozal, Sucre); Eduardo Fernán Arroyo Suárez, con ‘Conservo mi tradición’ (Pueblo Nuevo, Córdoba); Fredis Chávez Mier, con ‘Cucayo’ (Chimichagua, Cesar); Marcelino Enrique Guerra Maestre, con ‘Miel de abeja’ (Valledupar, Cesar); y Luis Carlos De León Rodríguez, con ‘Ni segundo, ni tercero’ (Cartagena, Bolívar).

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Las competencias iniciarán con la primera ronda de Canción Vallenata Inédita el jueves 30 de abril a partir de las 8:00 a.m. en el Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo. La emoción continuará el viernes 1 de mayo con la segunda ronda, en el mismo escenario, donde los compositores buscarán avanzar y conquistar al jurado con la autenticidad de sus letras y melodías.

Para SAYCO, esta participación no solo representa una cifra significativa de autores en competencia, sino una verdadera celebración del talento, la identidad y la vigencia del vallenato como patrimonio cultural. Cada canción inédita es una historia viva que conecta generaciones y proyecta al mundo la esencia de Colombia.