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Por:  Milagro Sanchez Florez

En la categoría de Canción Inédita del Festival de la Leyenda Vallenata hay un gran número de exponentes que ya se encuentran vinculados a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO).

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En este año se consolidan como protagonistas del certamen, llevando al escenario nuevas historias, sonidos y emociones que fortalecen la tradición del vallenato, en una edición que rinde homenaje al Binomio de Oro de América.

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En el aire de paseo, nueve socios dirán presente con sus composiciones: Augusto Enrique Ariza Molina, con ‘Las tres memorias’ (San Juan del Cesar, La Guajira); Elbert de Jesús Araújo Daza, con ‘Nostalgia de ayer’ (Valledupar, Cesar); Diana Marcela González Becerra, con ‘Un acordeón en manos de una mujer’ (Bucaramanga, Santander); Carlos Alfonso Padilla Ospino, con ‘Mujeres en el vallenato’ (Barranquilla, Atlántico); Pedro Alcibíades Otálora García, con ‘El viajero del tiempo’ (Valledupar, Cesar); Alexander Maestre Oñate, con ‘Florecen mis sueños’ (La Paz, Cesar); José Trinidad Rincón Montañez, con ‘El silencio de un canto’ (Aguachica, Cesar); César Julio Blanco Ospino, con ‘El regreso del poeta’ (Valledupar, Cesar); y José Guillermo Maestre Díaz, con ‘¿Y mientras qué?’ (Barranquilla, Atlántico).

Cortesía

En el aire de merengue, nueve compositores competirán con sus obras: Farid Escobar Pinedo, con ‘Su majestad el merengue’ (Santa Marta, Magdalena); Héctor Manuel Chávez Peña, con ‘Vallenato capital’ (Chía, Cundinamarca); Éibar Rafael Gutiérrez Barranco, con ‘Vengo a rendir cuentas’ (Valledupar, Cesar); Elizabeth Ávila de la Ossa, con ‘La eterna inédita’ (Valledupar, Cesar); Jeiman Jesús López Casicote, con ‘Cómo olvidarte Valledupar’ (Villanueva, La Guajira); Luis Alberto Prado Rengifo, con ‘El nacimiento’ (Sahagún, Córdoba); y Álvaro Molina Silva, con ‘Mi canto de la Sierra’ (Urumita, La Guajira); Faustino José de la Ossa Pineda, con ‘Un regalo de Dios’ (Sincé, Sucre) Almes José Granados Cuello, con ‘El vallenato es de todos’ (Valledupar, Cesar).

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Por su parte, en el aire de son, cinco socios aportan su talento: Andrés Guillermo Pereira Vega, con ‘El folclor vallenato’ (Cartagena, Bolívar); William Luis Borja Ríos, con ‘Vivo enamorado del Valle’ (Colosó, Sucre); Fredis Chávez Mier, con ‘Y no pasa nada’ (Chimichagua, Cesar); Luis Carlos López Baquero, con ‘Cuéntenle a mis nietos’ (Manaure, Cesar); y Álvaro Olimpo Pérez Vergara, con ‘Esta canción es mía’ (Maicao, La Guajira).

Finalmente, en el aire de puya, cinco composiciones representan la fuerza y tradición del género: Armando Rafael Gil Gamarra, con ‘El consejo’ (Corozal, Sucre); Eduardo Fernán Arroyo Suárez, con ‘Conservo mi tradición’ (Pueblo Nuevo, Córdoba); Fredis Chávez Mier, con ‘Cucayo’ (Chimichagua, Cesar); Marcelino Enrique Guerra Maestre, con ‘Miel de abeja’ (Valledupar, Cesar); y Luis Carlos De León Rodríguez, con ‘Ni segundo, ni tercero’ (Cartagena, Bolívar).

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Las competencias iniciarán con la primera ronda de Canción Vallenata Inédita el jueves 30 de abril a partir de las 8:00 a.m. en el Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo. La emoción continuará el viernes 1 de mayo con la segunda ronda, en el mismo escenario, donde los compositores buscarán avanzar y conquistar al jurado con la autenticidad de sus letras y melodías.

Para SAYCO, esta participación no solo representa una cifra significativa de autores en competencia, sino una verdadera celebración del talento, la identidad y la vigencia del vallenato como patrimonio cultural. Cada canción inédita es una historia viva que conecta generaciones y proyecta al mundo la esencia de Colombia.