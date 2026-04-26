En un estadero en la carrera 16 con calle 9, en inmediaciones del parque La Guitarra, de Codazzi, se registró una balacera que alteró el orden público en el sector. Como consecuencia dos hombres fueron asesinados.

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Este hecho se registró la noche del pasado sábado 25 de abril cuando varias familias se encontraban junto a sus hijos celebrando el Día del Niño.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, dos hombres a pie pasaron por el lugar y dispararon indiscriminadamente contra varias personas que se encontraban departiendo en una de las mesas del establecimiento comercial.

Las víctimas fueron identificadas como Jhon Eduar Oñate Mercado y Wilmer José González Rodríguez, ambos hombres mayores de edad, residentes en el barrio Buenos Aires.

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Uno de ellos presentó una lesión por arma de fuego en la cabeza, falleciendo en el lugar de los hechos. El segundo presentó una herida a la altura del tórax y fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de la lesión.

Tras el crimen, la Policía Nacional llegó al lugar de los hechos y acordonó el área mientras que el Cuerpo Técnico de Investigación, realizó la inspección técnica de los cadaveres.

Asimismo las autoridades analizan si en el lugar hay cámaras de seguridad que hayan captado el momento del atentado a bala y poder dar con las características de los responsables.

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