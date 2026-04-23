El Ministerio de Educación Nacional estableció que el Tribunal de Garantías Electorales de la Universidad Popular del Cesar no puede adoptar decisiones relacionadas con el proceso electoral que culminó con la designación del rector Guillermo Echavarría Gil.

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En ese sentido, esta entidad nacional ordenó al Tribunal abstenerse de emitir pronunciamientos o adoptar decisiones frente a un proceso que finalizó con la designación del rector, realizada el pasado 9 de marzo.

La medida fue informada a la UPC mediante oficio del 16 de abril de 2026, suscrito por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. En dicha comunicación se precisa que la finalidad del Tribunal de Garantías Electorales se limita a garantizar la regularidad y transparencia del proceso electoral, sin que pueda reabrir etapas ya agotadas o intervenir sobre decisiones consolidadas, como lo es la designación del rector.

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En este sentido, la competencia del Tribunal es de carácter limitado y se encuentra restringida a una fase específica del proceso electoral, la cual ya fue surtida en su totalidad, incluyendo la resolución de recursos y la consolidación de la lista de elegibles. Por tanto, cualquier intento de revisar o anular actuaciones en una etapa posterior desconoce el carácter cerrado del proceso.