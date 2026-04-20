En un estanco del corregimiento de Río Seco, municipio de Valledupar, se registró una balacera durante la madrugada de este domingo que terminó en tragedia. Ocurrió que un hombre armado ingresó al establecimiento comercial ubicado en la vía principal, y de manera veloz arremetió disparando en contra de un comerciante que se encontraba en el área del despacho de las bebidas.

Seguidamente el comerciante, de quien se presume iba a ser blanco del ataque armado se defendió e igualmente arremetió con un arma de fuego contra su atacante.

Todo esto dejó al presunto delincuente muerto, dos personas heridas, y dos más capturadas.

En medio de la confrontación resultaron heridos: Elvis Alfonso Maestre Mejía, de 31 años,-comerciante-, quien en medio de la balacera recibió un tiro en el abdomen. Igualmente uno de los clientes herido fue, Javier Alfonso Díaz Argote, -rector del colegio del corregimiento de Patillal-.

Estas dos personas fueron auxiliadas por la comunidad, quienes de inmediato las subieron a un vehículo para trasladarlas a una clínica en Valledupar. Lo que no contaban era que en el camino se encontrarían con los atacantes, quienes presuntamente se atravesaron en la vía.

Esto empeoró la situación ya que varias personas del corregimiento arremetieron contra los presuntos delincuentes, hasta terminar linchando a un hombre de estimados 40 años.

Asimismo el presunto cómplice del sujeto linchado, fue identificado como Juan Pablo Freyle Velásquez, de 25 años, quien quedó en poder de la Policía Nacional, que llegó en medio de la trifulca, al igual que una mujer, presuntamente vinculada a los hechos.

En todo este caso las investigaciones fueron iniciadas por parte de funcionarios de la Sijín.