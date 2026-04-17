En el marco de la operación ‘Dignidad’, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en el municipio de Curumaní (Cesar) a un hombre conocido con el alias de ‘Barbas’, señalado de integrar redes de apoyo del ELN.

De acuerdo con las autoridades, el capturado sería el presunto responsable del atentado contra la patrullera Soraya Montoya, ocurrido el pasado 24 de marzo en el centro del municipio, mientras la uniformada realizaba labores de vigilancia junto a otros policías.

El comandante de la Policía en el Cesar, coronel William Morales Vargas, indicó que el detenido haría parte de la red de apoyo al terrorismo del frente Camilo Torres Restrepo y estaría vinculado a delitos como extorsión, homicidios selectivos y reclutamiento de menores.

Durante el operativo se incautaron una bandera alusiva al ELN, una granada de fragmentación, municiones para fusil y una motocicleta en la que, según las autoridades, el señalado se movilizaba en zona rural.

Tras su captura, alias ‘Barbas’ fue trasladado en helicóptero hasta el municipio de Chiriguaná, donde quedó a disposición de la Fiscalía.

Al detenido se le imputarían los delitos de tentativa de homicidio, violencia contra servidor público y porte ilegal de armas de fuego.