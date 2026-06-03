Hace pocos minutos la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, informó que los cinco conductores secuestrados desde el pasado martes, por el ELN, en zona rural de Chiriguaná fueron liberados.

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Según la información suministrada por la cuenta de X, de la Gobernación del Cesar, las personas fueron abandonadas en zona rural y a pie llegaron hasta Santa Isabel, jurisdicción de Curumaní, donde buscaron ayuda de la Policía Nacional.

“Las operaciones de Ejército y Policía se mantienen en la zona, para dar con el paradero de los actores armados que cometieron el hecho violento.

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Las víctimas de este hecho violento son conductores de camiones y camionetas que transitaban por la zona rural", indicó el mensaje publicado.

Es de precisar que los hechos tuvieron origen en el sector de Rincón Hondo y Santa Isabel, jurisdicción del municipio de Chiriguaná, dónde sujetos armados pertenecientes al ELN, salieron a la vía principal y realizaron lo que en el pasado se conocía como ‘pesca milagrosa’, y secuestraron a los cinco conductores.

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Desde entonces, las autoridades departamentales hicieron contacto con el Ministerio de Defensa, para solicitar apoyo en este caso considerado de extrema gravedad. De igual manera fueron desplegadas las tropas de la Décima Brigada del Ejército Nacional.

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, resaltó que la presión de la fuerza pública en toda la zona obligó a los responsables dejar en libertad a los conductores.

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Asimismo se conoció que los vehículos no han aparecido. Estos son: Una tractomula marca Kenworth, de placas venezolanas. Una camioneta de la empresa Vanti. Un camión para carga refrigerada. Un camión sin carga Un turbo con carga víveres varios.