JetSmart anunció la entrada en operación de una nueva ruta directa entre Bogotá y Bucaramanga, con 14 frecuencias semanales y una oferta superior a las 5.200 sillas, ampliando así su red de conexiones nacionales y fortaleciendo la movilidad hacia Santander.

Lea también: Muere expersonero de Manaure en atentado a bala cuando salía del sepelio de su hermano en Riohacha

La nueva operación fue presentada en alianza con Despegar y Aeropuertos de Oriente, entidades que resaltaron el potencial turístico y económico de la región, impulsado por atractivos como el Cañón del Chicamocha y el crecimiento sostenido del turismo interno.

Con esta nueva ruta, la aerolínea busca facilitar los desplazamientos tanto de viajeros de negocios como de turistas que llegan a uno de los departamentos más visitados del oriente colombiano.

“Bucaramanga está más conectada que nunca”

Desde la administración local destacaron que la llegada de nuevas rutas aéreas representa una oportunidad para fortalecer la economía y aumentar el flujo de visitantes hacia la ciudad.

“Bucaramanga está más conectada que nunca. La llegada de nuevas aerolíneas representa más oportunidades para atraer visitantes, fortalecer nuestra economía y mostrar al país y al mundo todo lo que tenemos para ofrecer”, afirmó Nathalia Torres, directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.

La funcionaria agregó que la ciudad continuará promoviendo su oferta turística para garantizar la sostenibilidad de estas nuevas conexiones.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando para promover la oferta turística de la ciudad y contribuir a que estas rutas se mantengan activas durante todo el 2026”, señaló.

Le puede interesar: ¿Quiénes son los políticos y empresarios que estarían comprando votos en el Caribe, según De la Espriella?

Más opciones de conexión para los viajeros

Además de enlazar directamente a Bogotá y Bucaramanga, la nueva operación permitirá que los pasajeros procedentes de la capital santandereana accedan, mediante conexiones en Bogotá, a otros destinos nacionales.

Entre ellos se encuentran Cartagena, Santa Marta, Medellín, Cali, Pereira, Barranquilla, Cúcuta, Montería y San Andrés, ampliando las posibilidades de movilidad para turistas y viajeros corporativos.

La estrategia busca consolidar a Bogotá como centro de conexiones y facilitar el acceso de más visitantes a Santander.

Lea: Con siembra de 200 mil bocachicos recuperan especies nativas en embalse del Guájaro

JetSmart sigue ampliando su presencia en Colombia

La puesta en marcha de esta nueva ruta se produce cuando JetSmart cumple dos años de operaciones en Colombia y continúa fortaleciendo su participación en el mercado doméstico.

Actualmente, la compañía conecta 11 destinos nacionales a través de 21 rutas internas y opera una flota compuesta por aeronaves Airbus A320neo y A321.

Además, mantiene una alianza estratégica con American Airlines, lo que permite a los pasajeros acumular y redimir millas mediante el programa de fidelización AAdvantage, ampliando las opciones de viaje dentro y fuera del país.