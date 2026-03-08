La Procuraduría General de la Nación especifica las prohibiciones que tienen los servidores públicos para evitar una indebida participación en política:

Utilizar el cargo para participar en actividades de los partidos o movimientos políticos y en las controversias políticas.

Acosar, presionar o determinar en cualquier forma a particulares o subalternos a respaldar alguna causa, campaña, controversia política o influir en procesos electorales de carácter partidista.

Usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo o desempeñar en cualquier sentido la actividad política electoral.

Usar con los mismos fines información reservada a la cual tenga acceso por razón de su cargo.

Exonerarse del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, con el pretexto de ejercer el derecho de participación en política.

Disponer del tiempo de servicio u horario de trabajo para gestionar actividades de tipo político.

Realizar contribuciones al financiamiento de partidos, campañas o causas políticas, salvo las excepciones previstas para los miembros de las corporaciones públicas.

Difundir propaganda electoral o realizar manifestaciones a favor o en contra de cualquier partido, agrupación, movimiento político o candidaturas, a través de cualquier medio.

Intervenir en controversias de tipo político, a través de cualquier medio.

Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.

Autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas.

Destinar recursos públicos para actividades de carácter proselitista, salvo los asignados por el Estado y que hagan parte del Fondo Nacional de Financiación Política.

Cerca de 10.500 funcionarios del Ministerio Público estarán acompañando la jornada electoral del 8 de marzo, como garantes de la transparencia y legitimidad de los comicios.