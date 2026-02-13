Luego de que el Consejo de Estado tomara la drástica decisión de suspender el decreto que fijaba un aumento del 23,7% del salario mínimo, el Gobierno aseguró que interpondrá un recurso de reposición y, además, para el próximo lunes 16 de febrero convocó a una mesa de concertación para discutir un decreto transitorio en esta materia, como lo ordenó esta Corporación.

Por un lado, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Ministerio de Trabajo “tomará las medidas con aumentos de vigilancia y recepción de quejas que se tramitarán de acuerdo a las normas” y añadió que “el salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al magistrado del Consejo de Estado, hasta la expedición de un decreto transitorio de la Presidencia que se mantiene hasta que el Consejo de Estado tome decisión de fondo”.

El salario mínimo vital decretado se mantiene, de acuerdo al… pic.twitter.com/1XVIFJfZeV — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 13, 2026

Por esto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo que atendiendo el requerimiento del presidente Petro, el próximo lunes a las 10 a.m. se convocará a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para discutir una normativa transitoria, “que debe ser vital y móvil como lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional”.

Por instrucción del Presidente @petrogustavo he convocado este lunes 16 de febrero a las 10 am en @MintrabajoCol a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para discutir sobre el decreto transitorio de salario mínimo, que debe ser vital y móvil como lo… https://t.co/y2w5ZeyazG — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) February 13, 2026

En ese sentido, Petro aseguró que sobre el decreto transitorio “pondremos unos recursos para que se aclare el auto porque el magistrado no pone en él, el texto completo de la sentencia de la Corte Constitucional que obliga como criterio prevalente, entre los demás, el criterio del salario vital y móvil, del art 53 de la constitución nacional, para determinar el salario, así que el presidente respetará esa prevalencia”.