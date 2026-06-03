Blessd volvió a dar de qué hablar entre sus seguidores tras anunciar la fecha de lanzamiento de su próximo álbum de estudio. El cantante paisa confirmó que su nueva producción musical llegará a las plataformas digitales el próximo 19 de junio.

El anuncio se produce en un momento especial para el artista, quien también espera el nacimiento de Caleb, su primer hijo junto a la influencer Manuela QM.

Para revelar los detalles del proyecto, el intérprete apostó por una estrategia diferente. A través de sus redes sociales compartió un tráiler protagonizado por la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, una colaboración que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El curioso sueño con Aida Victoria Merlano que presentó el nuevo álbum de Blessd

El video muestra a Blessd despertando en medio de una aparente vida familiar junto a Merlano. En una de las escenas, el cantante toma en brazos a un bebé mientras la barranquillera le reclama por consentirlo demasiado.

“Lo vas a malacostumbrar”, le dice ella. Más adelante, también le reprocha no haber preparado correctamente una comida, dando inicio a una serie de situaciones cotidianas que terminan convirtiéndose en una pesadilla para el artista.

Finalmente, Blessd despierta y mira directamente a la cámara para pronunciar la frase que revela el nombre de su nueva producción: “Este es el peor sueño que le puede pasar al peor hombre del mundo”.

De esta manera, el reguetonero confirmó que su próximo álbum llevará por título El Peor Hombre Del Mundo.

El Peor Hombre Del Mundo: la secuela del último álbum de Blessd

La nueva producción llega apenas dos meses después del lanzamiento de El Mejor Hombre Del Mundo, disco que vio la luz el pasado 9 de abril y que marcó una nueva etapa en la carrera del artista.

En ese trabajo, Blessd apostó por colaboraciones puntuales junto a figuras como Myke Towers y el rapero colombiano Crudo Means Raw, además de mantener su alianza creativa con Ovy On The Drums.

Según explicó el cantante en una entrevista con Infobae Colombia, la intención de ese proyecto era explorar sonidos más globales y aptos para diferentes escenarios.

“Queríamos darle como ese flow, un álbum con muchos sonidos globales, mundiales. Viene muy limpio, no tiene groserías, esa vulgaridad. Queremos que suene en restaurantes, en pasarelas”, afirmó.

Blessd apuesta por una nueva etapa musical y personal

El artista también ha señalado que el concepto de “El Mejor Hombre Del Mundo” y ahora “El Peor Hombre Del Mundo” busca reflejar experiencias personales, los desafíos del éxito y las opiniones que suelen surgir alrededor de su vida pública.

Mientras se acerca el nacimiento de su hijo y prepara uno de los lanzamientos más esperados de su carrera reciente, Blessd continúa construyendo una narrativa que mezcla aspectos de su vida personal con su evolución artística.

Con el estreno programado para el 19 de junio, los seguidores del cantante esperan conocer cómo desarrollará el concepto detrás de El Peor Hombre Del Mundo, una producción que promete dar continuidad a la historia iniciada en su álbum anterior.