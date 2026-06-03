Camilo Echeverry confirmó su regreso a Bogotá con un concierto previsto para el 11 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena. Este show marcará el cierre de su gira mundial ‘Camilo Worldwide Tour 2026’, con la que ha recorrido varios continentes.

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El espectáculo en la capital colombiana tendrá un valor simbólico para el artista, ya que el país será el encargado de poner el punto final a un tour que lo ha llevado por más de 40 ciudades entre Europa, Estados Unidos, México, el Caribe y Suramérica. Se trata, hasta ahora, de la gira internacional más extensa de su carrera.

Según la organización, esta fase del proyecto artístico estará enfocada en una experiencia más íntima con el público. La idea es resaltar la conexión emocional, la cotidianidad y la importancia de apreciar los momentos simples de la vida.

En el repertorio no faltarán algunos de sus mayores éxitos como ‘Tutu’, ‘Vida de Rico’, ‘Favorito’, ‘Índigo’ y ‘Pegao’. Además, el cantante presentará adelantos de lo que será su próximo álbum de estudio, programado para 2026.

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Camilo llega a esta gira consolidado como una de las figuras más influyentes del pop latino actual. El artista, ganador de seis premios Latin Grammy, supera los 121 millones de seguidores en plataformas digitales y ronda los 22 millones de oyentes mensuales en Spotify, cifras que lo mantienen entre los más escuchados del género.

Conozca las fechas y etapas para adquirir las entradas

Las entradas estarán disponibles a través de TuBoleta y se distribuirán en tres fases:

Preventa Movistar: del 2 de junio a las 12:00 p. m. hasta el 4 de junio a las 11:59 a. m.

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Preventa para fans preinscritos: del 4 de junio a las 12:00 p. m. hasta el 5 de junio a las 11:59 a. m.

Venta al público general: desde el 5 de junio a las 12:00 p. m., hasta agotar disponibilidad.

Precios de las entradas

Según el mapa de localidades, los valores irán aproximadamente desde los $99.000 hasta los $600.000, sin incluir cargos por servicio, dependiendo de la ubicación dentro del Movistar Arena.

Las ubicaciones más cercanas al escenario serán las de mayor valor, mientras que los niveles superiores ofrecerán opciones más económicas para el público.

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Con este anuncio, Bogotá se alista para uno de los conciertos más esperados de 2026, en una noche que reunirá a miles de seguidores para despedir junto a Camilo una de las giras más importantes de su trayectoria.