Mientras la música latina vive una de las etapas de mayor expansión global de su historia, una nueva generación de artistas comienza a ocupar el centro de la conversación cultural. Son voces jóvenes, emocionalmente honestas, musicalmente ambiciosas y profundamente conectadas con la realidad de una industria que exige mucho más que talento.

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Detrás de varios de esos nombres que hoy acumulan Latin Grammys, nominaciones internacionales y reconocimientos de medios como Rolling Stone y Billboard, existe un mismo punto de origen: Art House.

Fundada y liderada por el multipremiado productor y compositor Julio Reyes Copello, la academia y plataforma creativa se ha consolidado silenciosamente como uno de los semilleros más importantes de la nueva música latina. Pero su impacto va mucho más allá de la formación musical tradicional.

Art House ha construido un modelo integral que busca preparar artistas y profesionales capaces no solo de crear música, sino de sostener una carrera dentro de una industria cada vez más compleja, emocionalmente demandante y altamente competitiva.

“Queremos forjar el futuro de la música latina”, expresa Reyes Copello. “Aquí no solamente enseñamos música. Les enseñamos una manera de pensar y de ver la vida que les permita amar la música para siempre, construir una narrativa propia y no abandonar sus sueños cuando las cosas no salen como esperan.”

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Esa filosofía se ha convertido en el corazón de Art House: una formación boutique donde el desarrollo artístico convive con el acompañamiento emocional, psicológico y estratégico. A diferencia de modelos académicos tradicionales, el enfoque de la institución parte de conectar al artista con su identidad, sus emociones y su propósito creativo, mientras reciben herramientas reales para navegar la industria moderna.

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“Art House es la conexión que reduce la enorme brecha que existe entre la academia tradicional y la industria, la realidad”, agrega Reyes Copello. “Queremos que estos jóvenes descubran quiénes son, qué quieren decir y cómo sostener una carrera auténtica a largo plazo.”

“Es un modelo único donde los estudiantes de Music Production, Artist Performance y Music Business/Management conocen a quienes probablemente serán sus socios creativos y profesionales por el resto de sus vidas.”

Los resultados ya comienzan a hablar por sí solos.

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En apenas los últimos años, artistas formados dentro del ecosistema de Art House han pasado de ser promesas emergentes a convertirse en algunas de las figuras más observadas de la nueva generación latina.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Joaquina, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2023 y posteriormente incluida en la lista “Future of Music 25” de Rolling Stone. Su ascenso continuó con cuatro nominaciones al Latin Grammy 2025 gracias a su álbum Al Romper La Burbuja, incluyendo Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo.

A esa lista se suma Ela Taubert, quien conquistó el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2024 y rápidamente se posicionó como una de las nuevas voces más fuertes del pop latino, acumulando reconocimientos de Billboard, Premios Juventud y Premios Lo Nuestro. Gran parte de su música ha sido desarrollada junto a Kevin Aguirre, egresado del Abbey Road Institute dentro del ecosistema educativo impulsado por Art House.

﻿También destaca Annasofia, nominada al Latin Grammy y recientemente seleccionada por Rolling Stone dentro de “Future of Music 25”, consolidando un crecimiento sostenido que también la llevó a ser nombrada por Billboard entre los artistas latinos a seguir en 2026.

La expansión de Art House también se refleja detrás de escena. Ingenieros y productores formados dentro de sus programas ya trabajan en proyectos junto a artistas como Coldplay, Marc Anthony, Laura Pausini, Camilo y Christian Nodal. Entre ellos destacan Trinity Wohlfred y Santiago Borja, este último nominado al Latin Grammy como ingeniero de grabación por Al Romper La Burbuja de Joaquina.

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El alcance creativo de la institución incluso ha llegado al cine y la televisión. Artistas vinculados a Art House participaron en la banda sonora de la serie Zorro, incluyendo a Joaquina, Baltazar Lora, RIZA y Jules, junto a músicos e ingenieros provenientes de Abbey Road Institute.

Nuevas voces escénicas como Maura Nava también forman parte de esta nueva generación impulsada por Art House. La artista recientemente abrió conciertos de Il Volo durante su gira mundial 2026 y participó en proyectos asociados al universo musical de Zorro. Por su parte, RIZA participó en múltiples fechas de la gira ESENCIA de Humbe, mientras que Paola Guanche continúa consolidando su crecimiento tras su nominación al Latin Grammy y su inclusión en Billboard Latin Power Players.﻿

Además de artistas, Art House también ha comenzado a formar nuevas generaciones de managers y ejecutivos creativos, entendiendo que el futuro de la música latina necesita líderes preparados tanto dentro como fuera del escenario.