Ibagué, engalanada con sus ocobos florecidos, se transformó durante cuatro días en una armonía musical en la que se combinaron los conciertos de destacados músicos y artistas que empiezan a sobresalir en la escena internacional con una profunda experiencia de formación basada en mentorías con figuras de la industria.

La sexta edición del Ibagué Festival, que tuvo como director artístico a Julio Reyes Copello, finalizó en la noche del domingo 7 de septiembre con la presentación del artista español Pablo Alborán, junto al talento local de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima y la dirección de Sergio Sánchez.

Lea aquí: Elder Dayán hizo un homenaje a Shakira durante concierto: así suena la versión vallenato de ‘Inevitable’

Fue la primera vez que el cantante presentó en versión sinfónica algunos de sus temas emblemáticos como Saturno, Solamente tú y No vaya a ser. El público asistente al concierto, cuya boletería se agotó a los pocos días de salir a la venta, también tuvo la oportunidad de conocer anécdotas sobre el crecimiento artístico de Alborán, quien conversó en el escenario con Julio Reyes Copello.

Cortesía Ibagué Festival Pablo Alborán en la clausura del Ibagué Festival.

“Yo creo que todo músico debería poder vivir esta oportunidad de pertenecer al engranaje y ser un eslabón más de toda esta cadena maravillosa de músicos y de gente que trabaja muy duro para que esto salga adelante. Y que hayan querido contar conmigo es un privilegio”, dijo Alborán sobre su participación en el festival.

De la música clásica a los ritmos contemporáneos

Además de participar en la clausura, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima también hizo parte del concierto de apertura, dirigido por Carlos López, ganador de tres Latin Grammy y un Grammy anglo y que ha trabajado con estrellas como Bad Bunny.

Justamente, López comenzó su formación musical en el Conservatorio del Tolima, para luego continuar estudiando en Bogotá y en Estados Unidos, donde consolidó su carrera como productor, compositor, director y arreglista. Este concierto, en el que también participó la pianista china Jiana Peng, representó entonces el debut profesional de López en la ‘Capital musical de Colombia’.

Las presentaciones también incluyeron a otros artistas colombianos como la orquesta Nueva Filarmonía, el percusionista bogotano Samuel Torres y el pianista y compositor Jorge Mejía, quienes compartieron escenario en el concierto del jueves 4 de septiembre.

Además de un clásico de Ludwig van Beethoven, la Sinfonía n.° 7, los espectadores de esa presentación pudieron disfrutar del Preludio en fa mayor para piano y quinteto de cuerdas, compuesto e interpretado por el propio Mejía, y Cíclica, una portentosa composición de Torres en la que las congas dialogaron con el sonido orquestal de la Nueva Filarmonía.

Cortesía Ibagué Festival Pablo Alborán en la clausura del Ibagué Festival.

El sábado 6 de septiembre, los asistentes al Teatro Tolima pudieron apreciar el talento de seis artistas que formaron bajo la mentoría de Reyes Copello en su estudio Art House en Miami. Annasofia, Jules, Riza, Maura Nava, Mari Segura y Paola Guanche compartieron el escenario en una presentación que exploró diferentes ritmos, desde el pop hasta el R&B, pasando por sonidos urbanos y latinos.

El director artístico del Ibagué Festival asegura que le complace mucho haber presentado un programa tan ecléctico. “Es un gran momento para borrar las fronteras que hay entre los géneros musicales… Cuando uno escucha buena música, el espíritu sale muy lleno”, agrega Reyes Copello.

Producción, lutería y gastronomía

Los habitantes y visitantes de Ibagué también pudieron disfrutar de otras actividades como Así Producimos, un tradicional proyecto del festival que tuvo sesiones de talleres de producción musical, sonido en vivo, montaje de eventos, escenarios e iluminación. El programa les ofreció a los participantes la posibilidad de aprender directamente de expertos en el sector.

También se realizó la experiencia gastronómica A cuatro manos, un ciclo de tres experiencias gastronómicas en las que el chef ibaguereño Juan Felipe Camacho compartió con cocineros invitados en los restaurantes La Capilla, Nativo y el Club Campestre. Los platos, preparados con ingredientes locales, se inspiraron directamente en la música.

Por otro lado, se realizó la Exposición de lutería, en la que se exhibió el trabajo de los estudiantes del programa de Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada que tiene el Conservatorio del Tolima en alianza con la Fundación Salvi.

Le puede interesar: La serie ‘El Estudio’ lidera las categorías técnicas de los Emmy

“Con este festival, la ‘Capital musical de Colombia’ posiciona el nombre que tiene y, sobre todo, amplía las redes y la conexión que tiene Ibagué con el mundo”, dijo Greis Cifuentes, directora ejecutiva de la Fundación Salvi.