Investigadores de la Universidad Rovira i Virgili, en Cataluña (España) presentaron un estudio que evalúa el impacto del aceite de oliva virgen extra sobre la función cerebral y el rendimiento cognitivo en adultos mayores con sobrepeso y síndrome metabólico.

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El ensayo clínico internacional, que se hizo durante dos años, incluyó a 656 personas entre 55 y 75 años, quienes incorporaron aceite de oliva a su dieta diaria, diferenciando entre las variedades de virgen extra y refinado.

La investigación determinó un efecto en la microbiota intestinal y el rendimiento cognitivo (cerebro y memoria) tras el consumo de distintos productos de origen vegetal. Los datos mostraron que quienes emplearon aceite de oliva virgen extra tuvieron una mejoría en la función cognitiva y una mayor diversidad de bacterias intestinales.

En cambio, aquellos que utilizaron aceite de oliva refinado evidenciaron una reducción de la diversidad microbiana, un factor de suma importancia para la salud metabólica y cerebral.

La investigación identificó microbios específicos como el género Adlercreutzia, asociados a estos beneficios. El trabajo, publicado por la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira i Virgili, el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili y CIBERobn, representa el primer estudio prospectivo en seres humanos que analiza el vínculo entre el tipo de aceite de oliva, la función cognitiva y la microbiota intestinal.

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La investigadora Jiaqi Ni, primera autora del artículo, sostuvo: “No todos los aceites de oliva son beneficiosos para la función cognitiva”. Asimismo, resaltó que el aceite de oliva virgen extra conserva antioxidantes, polifenoles y otras sustancias bioactivas, producto de su proceso de obtención mecánica.

Cabe señalar que estos compuestos no se mantienen en los aceites refinados, que atraviesan un procesamiento industrial para prolongar su vida útil. La diferencia en la composición afecta la capacidad de modular la microbiota y el beneficio para el cerebro.