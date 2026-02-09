Una reciente investigación desarrollada en España sugiere que el consumo habitual de aceite de oliva virgen podría estar relacionado con una mejor conservación de la función cognitiva en adultos mayores.

El estudio fue realizado por equipos científicos de la Universitat Rovira i Virgili, el Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili y el CIBERobn, quienes analizaron durante dos años los hábitos alimenticios y el estado de salud de más de 600 personas.

La investigación incluyó a 656 personas con edades entre 55 y 75 años, todas con diagnóstico de síndrome metabólico y condiciones asociadas al sobrepeso. Los participantes fueron evaluados periódicamente para medir cambios en su función cognitiva, su alimentación y su salud intestinal.

Los datos forman parte del proyecto Predimed-Plus, enfocado en estudiar los efectos de la dieta mediterránea sobre enfermedades crónicas.

Los científicos compararon el impacto del consumo de aceite de oliva virgen y aceite de oliva refinado. Los resultados mostraron que quienes optaban por la versión virgen presentaban mejores indicadores de rendimiento mental con el paso del tiempo.

Además, este grupo registró una mayor diversidad de bacterias intestinales, un factor que suele asociarse con una mejor salud metabólica y general.

Uno de los puntos más relevantes del estudio es la relación entre el intestino y el cerebro. Los investigadores encontraron que ciertos microorganismos, como el género Adlercreutzia, podrían estar vinculados con los beneficios cognitivos observados.

Esto refuerza la idea de que el equilibrio de la microbiota intestinal influye directamente en procesos cerebrales como la memoria, la concentración y el aprendizaje.

El aceite de oliva virgen, pilar de la dieta mediterránea, es un posible aliado en la prevención del deterioro cognitivo y en la promoción de un envejecimiento más saludable.