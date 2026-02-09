La serie ‘El Caballero de los Siete Reinos’ está superando todas las expectativas, incluso para la misma HBO Max. Se está posicionando como la más vista luego de sus primeros cuatro capítulos.

Según el servicio de análisis FlixPatrol, el proyecto actualmente ocupa el primer lugar en las listas de HBO Max en 78 regiones del mundo.

Entre los países está Estados Unidos y Alemania, pero también es la más vista de la plataforma en Latinoamérica, Oriente Medio y Asia. La serie ha destronado a otras de HBO como The Pitt, Heated Rivalry o Industry.

De hecho, los primeros cuatro episodios ya han convertido a ‘El Caballero de los Siete Reinos’ en el mayor éxito de streaming de principios de 2026.

La nueva serie, que está basada en la obra de George R.R. Martin, expande la mitología de Poniente. No estrenó el pasado domingo su quinto capítulo, pero ya HBO reveló que fue solo un ajuste en su agenda.

Cuándo se estrena el capítulo 5 de ‘El Caballero de los Siete Reinos’

El cuarto capítulo se adelantó al viernes 6 de febrero, decisión tomada para evitar superponerse con el Super Bowl, uno de los eventos deportivos y televisivos más convocantes del año en Estados Unidos.

Así las cosas, el capítulo 5 de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ está previsto para el domingo 15 de febrero. A partir de esa fecha, se espera que la serie continúe con una frecuencia semanal.

‘El Caballero de los Siete Reinos’ es el segundo gran spin-off oficial del fenómeno ‘Game of Thrones’, luego del éxito de ‘House of the Dragon’. Está centrada en las luchas internas de la Casa Targaryen y adapta los relatos breves conocidos como los ‘Cuentos de Dunk y Egg’.