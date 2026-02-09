La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para desatar una ola de especulaciones en redes sociales. Durante su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, Bad Bunny se acercó a un niño y le entregó simbólicamente su premio Grammy, un gesto que muchos interpretaron como un mensaje cargado de significado.

Pronto surgió un rumor: el menor sería Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano que había sido detenido junto a su padre por agentes migratorios en Estados Unidos.

“Si no lo sabias… El nene que salió al final, cuando Bad Bunny le entregó el Grammy, es Liam Conejo, el nene que ICE detuvo en Minnesota y lo soltaron en estos días”, aseguraron algunos usuarios en redes sociales. Sin embargo, esa versión no es cierta.

CHRIS TORRES/EFE Bad Bunny (C) se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026.

El niño que aparece en el escenario no es Liam Ramos, sino que se trataría de un actor infantil que participó en el espectáculo como parte de la puesta en escena del artista puertorriqueño.

Es un actor infantil

El niño al que Bad Bunny entrega su premio Grammy durante su actuación en el intermedio del Superbowl no es Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano que fue detenido junto a su padre en Minéapolis. Se trata de Lincoln Fox Ramadán, un niño actor y modelo que compartió la experiencia vivida junto al artista puertorriqueño en sus redes sociales.

La búsqueda inversa de la imagen compartida en redes sociales lleva hasta un mensaje de la cuenta en Instagram del niño Lincoln Fox Ramadán.

Agencia EFE

En la publicación se comparte el vídeo del momento y un mensaje en el que Lincoln dice “recordaré siempre este día. Fue un verdadero honor” (I’ll remember this day forever! @badbunnypr – it was my truest honor).

La presentación de la cuenta asegura que tiene cinco años y que es hijo de argentina y egipcio. También se indica que es un niño modelo y actor, como puede verse en su perfil en la página de bold.pro, una plataforma digital orientada a la creación de perfiles laborales en línea.

Además la cuenta incluye fotografías suyas. La comparación con las del niño del Superbowl y las de Liam Ramos durante su detención por el ICE, demuestran que se trata de Lincoln Fox.

Por otra parte, medios de comunicación estadounidenses reaccionaron por la circulación de la falsa afirmación en redes sociales y concluyeron que no se trataba de Liam Conejo Ramos sino de Lincoln Fox, cuyo papel en el espectáculo era el de representar al propio Bad Bunny cuando era niño.

Desinformación sobre las redadas migratorias en EE.UU.

El despliegue ordenado por el presidente Donald Trump del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza en ciudades mayoritariamente demócratas, alcanzó su punto más trágico con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis.

Las protestas por las muertes en Mineápolis y contra las redadas del ICE y la Patrulla Fronteriza han servido de argumento para la circulación de numerosos contenidos falsos y desinformadores en redes sociales.

CRAIG LASSIG/EFE La gente se reúne para una vigilia vespertina en Whittier Park, a pocas cuadras del lugar donde Alex Pretti fue asesinado a tiros por agentes federales en el sur de Minneapolis, Minneapolis, Minnesota.

Imágenes generadas con inteligencia artificial de protestas y de arrestos de efectivos del ICE, así como publicaciones con falsa autoría o los intentos de imponer su narrativa por parte de miembros del Gobierno estadounidense, han sido algunas de las desinformaciones desmentidas por EFE Verifica en las últimas semanas.

Por tanto, el menor que apareció en la actuación de Bad Bunny durante el espectáculo del SuperBowl es el niño actor y modelo Lincoln Fox y no Liam Ramos al contrario de lo que se asegura en redes sociales.