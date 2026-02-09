El Super Bowl 2026 no solo dejó emociones con la participación de Bad Bunny, sino que también una pareja le dio rienda suelta a su amor.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton hicieron oficial su relación sentimental durante la final de la NFL, convirtiéndose en el centro de atención del evento deportivo más visto del planeta.

La empresaria y estrella de televisión, junto al piloto de Fórmula 1, eligieron un escenario de máxima visibilidad para debutar públicamente como pareja.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian show off their love for the first time at Super Bowl LX! pic.twitter.com/lGfIxOh84X — Shuffle: AI You Can Text (@addshuffle) February 9, 2026

Desde hace varios meses, Kim Kardashian y Lewis Hamilton habían sido vinculados sentimentalmente. Sin embargo, ninguno había confirmado la relación de manera directa. Fue durante su aparición en un exclusivo palco VIP del Levi’s Stadium, en California, cuando se dieron un apasionado beso.

Los medios comentaron elegir el Super Bowl como escenario para oficializar su relación no fue una casualidad, sino una decisión calculada para alcanzar el mayor impacto posible.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton en el Super Bowl pic.twitter.com/gjLQeWWoRE — InStyle México (@InStyleMexico) February 9, 2026

Esto porque la pareja logró posicionarse como tendencia en redes sociales en cuestión de minutos, superando incluso otros momentos destacados de la jornada deportiva.

Asimismo, antes de su aparición en el Super Bowl, la pareja ya había sido vista en Europa, especialmente en París y en exclusivos destinos del Reino Unido.