La estrella barranquillera Shakira sigue haciendo historia en los mundiales de fútbol, no solo ha sido confirmada como la artista que protagoniza la canción oficial de la cita ecuménica, titulada ‘Dai Dai’ cuyo videoclip se estrena este jueves, sino que además ha sido anunciada como parte del cartel del primer show de medio tiempo que tendrá la final del certamen.

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Al mejor estilo del Super Bowl, donde La Loba ya ha hecho historia, ahora llevará todo su sabor a la final mundialista. Pero ella no estará sola, la respaldarán otras figuras de talla orbital como la estadounidense Madonna, la Reina del Pop, y la banda surcoreana más popular del mundo, los BTS, que este 2026 han regresado para brindarle todo su talento al mundo entero.

La cita será el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford, Nueva Jersey, donde 82.500 espectadores además de ver a las dos mejores selecciones del planeta, también disfrutarán de un espectáculo musical inédito. Porque hay que decirlo jamás estas tres propuestas artísticas habían actuado unidas en un escenario, Shak con su pop latino, Madonna con su pop y BTS con su Kpop.

Aunque esta es la primera vez que la final del Mundial tendrá un espectáculo de medio tiempo, dos de los artistas de julio ya han encabezado el show de medio tiempo del Super Bowl: Madonna tomó el centro del campo en el Super Bowl de 2012, mientras que Shakira coencabezó junto a Jennifer Lopez en 2020.

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Un alocado anuncio

La noticia fue anunciada en un video en redes sociales protagonizado por Chris Martin, vocalista de Coldplay junto a Elmo y el Monstruo de las Galletas de Plaza Sésamo, así como la Rana René, Miss Piggy y más personajes de Los Muppets. El peculiar grupo incluso llama a BTS por FaceTime en el video para extenderles la invitación y estos muy gustosos la aceptan.

El video del anuncio es bastante gracioso ya que se le ve enloquecer a estos personajes con cada solicitud que hacen y luego con la confirmación plena de cada estrella musical.

Shakira junto al nigeriano Burna Boy, desde hoy encenderán el ambiente de la finalisíma con el estreno de ‘Dai Dai’, un tema cuyo video fue grabado desde el mítico estadio Maracaná.

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Será la segunda canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA de la superestrella colombiana después de “Waka Waka (This Time for Africa)”, grabada para el Mundial de 2010 en Sudáfrica. La superestrella colombiana regresa en junio a Estados Unidos con su gira Las Mujeres Ya No Lloran en junio, con fechas el 14 y 20 de julio en Nueva Jersey y Nueva York, respectivamente, rodeando la final del Mundial en MetLife.

Madonna también se está preparando para un ajetreado mes de julio, con el lanzamiento de su álbum ‘Confessions II’— la secuela de su clásico de 2005 ‘Confessions on a Dance Floor’ — programado para el 3 de julio. Hasta ahora, ha lanzado el sencillo principal ‘Bring Your Love’, su dueto con Sabrina Carpenter, que estrenaron en vivo durante el segundo fin de semana de Coachella el mes pasado, así como ‘I Feel So Free’.

Por su parte, BTS protagonizó un gran regreso a la música a principios de este año con el lanzamiento el 20 de marzo de su sexto álbum de estudio, ‘ARIRANG’, el primer proyecto del grupo surcoreano desde que pausaron su carrera para que cada miembro completara su servicio militar. El álbum debutó en el primer lugar del Billboard 200 y se mantuvo allí durante tres semanas consecutivas, siendo su primer No. 1 de múltiples semanas en la lista. El mes pasado, comenzaron su ARIRANG WORLD TOUR en Goyang, Corea del Sur, antes de llevar la gira a los Estados Unidos el 25 de abril. Y tienen fechas internacionales programadas hasta marzo del próximo año.

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Por una buena causa

El espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es curado por Global Citizen junto con Chris Martin de Coldplay, con planes de recaudar fondos para la educación infantil en este escenario masivo. La organización y Martin colaboraron de manera similar para el espectáculo de medio tiempo de la final del Club World Cup del año pasado, que fue encabezado por Doja Cat, J Balvin y Tems.

La semana pasada, la FIFA anunció que el también colombiano J Balvin, encabezará la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El artista paisa compartirá escenario con figuras como Maná, Belinda, Danny Ocean y Tyla, marcando el inicio del torneo organizado por México, EE. UU. y Canadá.