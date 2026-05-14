La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una orden administrativa contra Tesla Motors Colombia S.A.S. con el propósito de evitar eventuales afectaciones a los consumidores en la venta de vehículos eléctricos a través de plataformas de comercio electrónico en el país.

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La decisión fue dada a conocer este jueves 14 de mayo, tras una averiguación preliminar realizada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor. El proceso se enfocó en las operaciones comerciales que la compañía ha desarrollado desde su llegada al país en noviembre de 2025, especialmente en la oferta y comercialización de vehículos mediante el portal web de Tesla.

En medio de las investigaciones, la SIC recopiló documentos, efectuó revisiones al sitio web de la empresa y examinó alrededor de 23.700 órdenes de compra registradas entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. Asimismo, evaluó distintas peticiones, quejas y reclamos radicados por usuarios.

De acuerdo con la entidad, el material recolectado permitió identificar posibles situaciones que pondrían en riesgo los derechos de los consumidores, principalmente por retrasos en la entrega de vehículos que ya tenían fechas anunciadas. El informe señala que más de 1.800 automotores que debían ser entregados entre febrero y marzo de este año seguían pendientes hasta abril.

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La SIC también advirtió aparentes inconsistencias en la información suministrada a los compradores respecto a garantías, tiempos de entrega y disponibilidad de infraestructura de carga para los vehículos eléctricos en Colombia. Igualmente, alertó sobre posibles restricciones relacionadas con la garantía de ciertos componentes y con obligaciones derivadas de las ventas realizadas por canales digitales.

Dentro de las medidas adoptadas que debe cumplir Tesla impartidas a Tesla Colombia son:

Ajustar y aclarar la información suministrada a los consumidores sobre los tiempos de entrega de los vehículos, evitando comunicar fechas tentativas como si fueran definitivas.

Informar de manera clara, suficiente y verificable las condiciones reales aplicables a la garantía de los vehículos comercializados en Colombia.

Abstenerse de incluir o difundir información que pueda inducir a error sobre la existencia y disponibilidad de infraestructura de carga tipo “Supercharger” en el país.

Garantizar que las condiciones ofrecidas a los consumidores respecto de reservas, pagos y entregas sean transparentes y no generen confusión o falsas expectativas.

Revisar y ajustar las condiciones contractuales relacionadas con limitaciones a la garantía legal de componentes de los vehículos, particularmente en llantas o neumáticos.

Implementar medidas orientadas para evitar nuevos retrasos injustificados en las entregas de los vehículos comercializados.

Fortalecer los mecanismos de atención de peticiones, quejas y reclamos de los consumidores.

Cumplir con las obligaciones especiales previstas para las ventas realizadas mediante comercio electrónico y las disposiciones sobre información de seguridad vehicular exigidas por la normativa colombiana.

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“La SIC del Cambio reitera su compromiso de vigilancia sobre las actividades de comercialización de vehículos en el país, especialmente aquellas desarrolladas mediante comercio electrónico, con el fin de garantizar que los consumidores reciban información clara, suficiente y verificable, así como productos y servicios en las condiciones ofrecidas”, se lee en el comunicado.

Finalmente, la SIC recordó que el incumplimiento de las órdenes impartidas, actualmente en proceso de notificación a la compañía, podría derivar en sanciones administrativas contempladas en la Ley 1480 de 2011.