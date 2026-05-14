Un temblor de magnitud 5.6 se registró en la mañana de este jueves 14 de mayo en gran parte del pacífico colombiano. De acuerdo con el informe del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se registró a las 7:48 de la mañana, con el Litoral del San Juan (Docordó) - Chocó, como epicentro, y con una profundidad de 112 km.

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Usuarios en redes sociales reportaron que sintieron el sismo en varias ciudades del país, como Pereira, Armenia, Cali, Medellín, Ibagué, Buenaventura, Palmira, entre otras.

Algunos usuarios también reportaron que en ciudades como Manizales hubo que evacuar a residentes de varios edificios por alerta sísmica.

Manizales muy fuerte en el centro, se evacuan los edificios pic.twitter.com/h0ftjMvz3D — Santiago Camacho (@dasacabe1) May 14, 2026

Por ahora, las autoridades no han reportado sobre personas heridas, ni daños en estructuras, ni en el litoral pacífico del Chocó, ni en ciudades cercanas.

En ciudades como Cali, la Secretaría de Gestión de Riesgos activó los protocolos correspondientes a estos casos.

“Buenos días. Ante el sismo reportado hace pocos minutos en la ciudad, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo se activó de inmediato para monitorear y hacer barrido en toda la ciudad para determinar si existe algún tipo de afectación”, se lee en una publicación de la Secretaría.

Por otro lado, usuarios que se encontraban en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, sirviendo a la ciudad de Cali, también reportaron el sismo.

Así puede activar la alerta sísmica en su teléfono

Ante la ocurrencia de estos fenómenos, la tecnología móvil se ha convertido en un aliado estratégico para la seguridad. Google dispone en el país del sistema ‘ShakeAlert’, el cual opera mediante una red de 1.675 sensores sísmicos diseñados para detectar ondas telúricas de forma inmediata.

Este software procesa la información de los sensores para calcular con precisión la ubicación y la potencia del sismo.

Para los usuarios interesados en fortalecer su prevención, la activación de estas notificaciones se realiza directamente desde la configuración del dispositivo móvil de la siguiente manera:

Abra el menú de Ajustes o Configuración de su teléfono móvil.

Busque y seleccione la opción ‘Seguridad y emergencia’.

Presione en ‘Alertas de terremotos’ y asegúrese de que el interruptor esté encendido.

Si no logra visualizar la ruta anterior, intente lo siguiente:

Vaya al menú de ‘Ubicación’.

Despliegue la pestaña de configuración ‘Avanzada’.

Seleccione ‘Alertas de terremotos’ para activar el servicio.

Qué hacer antes, durante y después de un sismo para proteger a su familia

Más allá de las herramientas tecnológicas, la preparación familiar es de suma importancia para mitigar riesgos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) enfatiza la necesidad de contar con un plan de emergencia que incluya la identificación de rutas de evacuación y zonas seguras dentro de las viviendas.

Asimismo, es fundamental tener preparado un kit que contenga suministros básicos como agua, alimentos no perecederos, linterna, radio y documentos personales.

Durante el desarrollo de un temblor, las autoridades aconsejan mantener la serenidad y buscar refugio en estructuras resistentes, como bajo un escritorio o junto a columnas, evitando siempre la cercanía a ventanas o elementos que puedan caer.

Una vez finalizado el sismo, las recomendaciones incluyen: