En una diligencia judicial de carácter reservado, una jueza de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el abogado Walter Francisco Martínez Martínez, quien hasta ahora es la única persona detenida por el caso de la tienda de ropa femenina.

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Walter Francisco Martínez Martínez, quien también aparece como el representante legal de siete empresas fachada que habrían servido para fomentar el entramado de Lili Pink, es capturado por presuntamente haber lavado plata y contrabandear textiles a través de las tiendas que servían como fachada para dar apariencia de legalidad a los supuestos delitos.

Este sujeto, quien tiene tarjeta profesional desde 2003 y según las investigaciones, habría actuado como apoderado en 2012 de la empresa Tierra Santa S.A.S, cuyo titular fue capturado junto a otras 19 personas por un presunto esquema de lavado de dinero a través de comercios de ropa, calzado y juguetería.

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Martínez no fue vinculado penalmente en relación al caso de Tierra Santa, pero ahora las autoridades indagan la relación que tuvo con esa marca intervenida.

Otro tema que llama la atención sobre el abogado, es que dos días antes de que fuera capturado logró entrar al registró de la SAE para ser elegible para administrar bienes.

Por el momento, Martínez Martínez permanece internado en un centro hospitalario.