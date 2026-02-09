El espectáculo de Green Day arrancó con fuerza en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, interpretando ‘Holiday’ y, sin detenerse a saludar al público, continuaron con uno de sus mayores éxitos: ‘Boulevard of Broken Dreams’. La banda cerró su participación con ‘American Idiot’, un himno emblemático de crítica al sistema capitalista.

“Don´t wanna be an American idiot”, fue la frase con la que Billie Joe Armstrong concluyó la presentación, desatando la euforia de los miles de asistentes y marcando el inicio del partido entre Seahawks y Patriots, sin ofrecer comentarios adicionales sobre las políticas republicanas impulsadas por Donald Trump.

En medio de su actuación, Armstrong también lanzó un contundente mensaje contra los agentes de ICE, exhortándolos a abandonar sus cargos: “cuando esto acabe, los botarán a la basura”.

Asimismo, el cantante criticó directamente los actos de la agencia y advirtió que, tras la gestión de Trump y sus políticas antimigratorias, ni él ni sus aliados protegerán a quienes las ejecutan.

Finalmente, la presentación del pasado viernes 6 de febrero en San Francisco reunió a miles de fanáticos, quienes fueron testigos del enérgico reclamo de Armstrong.

“Esto es para todos los agentes de ICE allá afuera, en cualquier lugar en donde estén, renuncien a ese trabajo de mierd* que tienen porque, cuando esto acabe, porque todo acabará en algún punto, Kristi Noem, Stephen Miller, S.D. Vance y Donald Trump, los botarán a la basura como un mal hábito”.