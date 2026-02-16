La producción ‘El Caballero de los Siete Reinos’ —precuela de ‘Game of Thrones’ ambientada en los relatos de Dunk y Egg— no estrenó un nuevo capítulo el pasado domingo 8 de febrero, dejando expectante a parte de su audiencia.

El cambio se produjo por una decisión de programación motivada por uno de los eventos televisivos más grandes del año.

¿Por qué no hubo episodio de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ el 8 de febrero?

El cuarto capítulo, titulado “Seven”, fue adelantado al viernes 6 de febrero para evitar competir con el Super Bowl, uno de los eventos televisivos más vistos en Estados Unidos.

Históricamente, los estrenos de series que coinciden con la final de la NFL registran descensos significativos en audiencia. Por ello, HBO y Max optaron por modificar excepcionalmente la fecha y proteger el rendimiento del episodio.

Concluida esa pausa, El Caballero de los Siete Reinos retoma su calendario regular de domingos por la noche.

Horarios de estreno del capítulo 5 en Latinoamérica y España

El episodio 5 estará disponible el domingo 15 de febrero en los siguientes horarios:

México, Guatemala, Honduras y Costa Rica: 20:00

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 21:00

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 22:00

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 23:00

España: 03:00 del lunes 16

La plataforma Max liberará el capítulo en simultáneo para cada franja horaria.

Calendario oficial: cuándo termina la temporada

La primera temporada de ‘El Caballero de los Siete Reinos’, basada en los relatos de ‘El Caballero Errante’, consta de seis episodios.

Tras el ajuste por el Super Bowl, el cronograma confirmado queda así:

Capítulo 5: domingo 15 de febrero.

Capítulo 6 (final de temporada): domingo 22 de febrero.

La serie ya cuenta con una segunda temporada confirmada, que adaptará el relato ‘La Espada Leal’.

Qué dejó el episodio 4 y qué se espera del capítulo 5

El episodio 4, “Seven”, representó un punto de inflexión en la historia de Ser Duncan el Alto (Dunk) y su escudero Egg. El arresto del caballero y la invocación del Juicio de Siete por parte del príncipe Aerion Targaryen colocaron al protagonista en una situación límite: deberá reunir a seis combatientes que acepten luchar a su lado para defender su honor.

El capítulo 5 profundizará en las consecuencias de la identidad secreta de Egg, en realidad el príncipe Aegon Targaryen, y en las tensiones políticas que rodean el conflicto.

A diferencia de ‘House of the Dragon’, centrada en disputas dinásticas a gran escala, esta precuela apuesta por un conflicto más personal y directo, con combates cuerpo a cuerpo y dilemas morales inmediatos.