En el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura en contra de Leineker José Núñez Daza, conocido como ‘Caballo’, al ser capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana, la madrugada del domingo, luego de haberle propinado más de 50 puñaladas a un joven de 17 años, hasta llevarlo a la muerte.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal en el desarrollo de la audiencia, este sujeto al verse acorralado por la Policía, alzó sus manos en señal de rendición y confesó lo que minutos antes había realizado. “Yo lo maté porque me la tenía montada, él ya me había hurtado unas pertenencias en días anteriores”, indicó el fiscal de acuerdo a la entrevista rendida por el procesado.

Es de recodar que este caso sucedió en el barrio Nuevo Mileno, de esta capital, donde la víctima fue identificada Darwin Arcón Márquez, de 17 años, quien según las autoridades fue encontrado por la Policía, en vía pública y luego trasladado en una ambulancia hasta el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, en el cual personal médico informó que había fallecido por múltiples lesiones con arma blanca.

De igual manera se estableció que al momento de la captura de Núñez Daza, este tenía en su poder una bolsa plástica transparente, en la que llevaba una ropa ensangrentada, que quedó como elemento de prueba bajo cadena de custodia.

Por su parte, los familiares del occiso indicaron que el asesino actuó con sevicia porque le destrozó la nuca a puñal.

“En su lecho de muerte mi sobrino decía, esto me lo hizo ‘Caballo’, destrozó a mi sobrino lo cogió por detrás y actuó con sevicia, los médicos dijeron que le destrozó la nuca por detrás a cuchillo, yo pido justicia de la ley y sé que justicia divina también habrá”, dijo una tía del joven fallecido.