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Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

El acto de lanzamiento de la Promoción del grado 11 de la Institución Educativa El Carmen, de la ciudad de la Sincelejo, terminó con un saldo trágico.

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En medio del bullicio y desorden que había en el evento, que era amenizado por un pick-up en el interior del polideportivo Las Delicias, en el barrio que lleva el mismo nombre, se registró una riña que dejó como saldo a un adolescente de 16 años herido a causa de las 10 puñaladas que le fueron propinadas.

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Las primeras versiones que conoció este medio a través de jóvenes que estaban en el evento y de vecinos del barrio Las Delicias dan cuenta de que la víctima estaba en compañía de su novia cuando hubo una discusión con un grupo de jóvenes. De un momento a otro pasaron de las palabras a los golpes y agresión con arma blanca.

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El licenciado Ósnar Ramírez, coordinador educativo de la Institución Educativa El Carmen, le dijo a EL HERALDO que los hechos ocurrieron en las afueras del polideportivo cuando ya el evento había finalizado, a eso de las 8:30 de la noche, y además las personas involucradas en el incidente no pertenecen al colegio.

Se desconoce por qué estaban en ese lugar si el evento era solo para la población escolar, y además ocurrió a pocos metros de la Estación de Policía Sincelejo.