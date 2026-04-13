El acto de lanzamiento de la Promoción del grado 11 de la Institución Educativa El Carmen, de la ciudad de la Sincelejo, terminó con un saldo trágico.

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En medio del bullicio y desorden que había en el evento, que era amenizado por un pick-up en el interior del polideportivo Las Delicias, en el barrio que lleva el mismo nombre, se registró una riña que dejó como saldo a un adolescente de 16 años herido a causa de las 10 puñaladas que le fueron propinadas.

Las primeras versiones que conoció este medio a través de jóvenes que estaban en el evento y de vecinos del barrio Las Delicias dan cuenta de que la víctima estaba en compañía de su novia cuando hubo una discusión con un grupo de jóvenes. De un momento a otro pasaron de las palabras a los golpes y agresión con arma blanca.

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El licenciado Ósnar Ramírez, coordinador educativo de la Institución Educativa El Carmen, le dijo a EL HERALDO que los hechos ocurrieron en las afueras del polideportivo cuando ya el evento había finalizado, a eso de las 8:30 de la noche, y además las personas involucradas en el incidente no pertenecen al colegio.

Se desconoce por qué estaban en ese lugar si el evento era solo para la población escolar, y además ocurrió a pocos metros de la Estación de Policía Sincelejo.