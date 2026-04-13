Un procedimiento de rutina por parte de uniformados de la Policía Nacional adscritos a la Metropolitana de Cartagena terminó en un enfrentamiento en el que un uniformado perdió la vida y uno de los delincuentes fue herido y capturado.

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La víctima mortal es el patrullero Amir Chamorro Campo, de 25 años, nativo del municipio sucreño de Corozal.

Los hechos en los que el joven uniformado fue asesinado se registraron entre las 2:30 y las 3:00 de la madrugada de este lunes 13 de abril, en el barrio Zaragocilla, cuando los policías se acercaban a dos hombres que tenían una actitud sospechosa y estos los recibieron a balazos.

Uno de los impactos hizo blanco en Chamorro Campo que fue llevado a la urgencias del Hospital Universitario del Caribe, donde falleció minutos después.

La institución, en una rápida reacción, logró capturar a uno de los responsables, mientras el otro huyó en la motocicleta y es buscado.

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El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director general de la Policía Nacional, se pronunció a través de redes sociales con el siguiente mensaje: “Con profundo dolor, hoy despedimos a un policía valiente. En la madrugada de este lunes, el patrullero Amir Chamorro Campo fue asesinado mientras atendía el llamado de la ciudadanía en el barrio Zaragocilla de Cartagena. Él y su compañero no dudaron un segundo en enfrentar el peligro para proteger a la comunidad”.