Como Ray Barraez, de 50 años, fue identificado el ciudadano venezolano que falleció en medio de un procedimiento policial de rutina en el condado Seminole de Florida, Estados Unidos. El hecho se presentó el pasado sábado 18 de abril, cuando el hombre, quien trabajaba como conductor de una plataforma digital, fue detenido por oficiales de tránsito.

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Barraez fue interceptado por los uniformados mientras adelantaba sus labores como conductor durante la noche. En ese momento, los policías le solicitaron su documentación para verificar su situación migratoria. De acuerdo con familiares, el hombre se encontraba con un proceso de asilo pendiente.

En medio del procedimiento, Barraez comenzó a mostrar signos de dificultad para respirar por lo que los pasajeros del vehículo en que se movilizaba, lo ayudaron a descender y pidieron ayuda a emergencias.

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Según medios locales, el oficial que realizaba el procedimiento también intervino y brindó los primeros auxilios al ciudadano venezolano, mientras arribaba una ambulancia.

Un conductor venezolano de Uber falleció durante una parada de tránsito en el condado Seminole, en Florida. Se trata de Ray Barraez, de 50 años, quien fue detenido por una falla en la luz de la placa de su vehículo mientras realizaba su jornada laboral.



De acuerdo con el… pic.twitter.com/ktLSA8xTFO — Prensa Xtrema RD (@PrensaXtremard) April 23, 2026

A pesar de los esfuerzos de las personas que se encontraban en el lugar, Ray falleció en el lugar.

Vale mencionar, que los momentos de angustia quedaron registrados en la cámara que portaba el uniformado y otra en el interior del vehículo del fallecido.

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Se conoció que la esposa Ray Barraez confirmó que este padecía hipertensión y que habría sufrido un infarto tras experimentar un ataque de pánico, debido a su situación migratoria.