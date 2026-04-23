El lío judicial entre Frisby Colombia y Frisby España pareciera entrar en su última fase luego de que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) fallara a favor de la empresa europea declarando la caducidad de las marcas “Frisby” y “Frisby Pollo Frito” registradas por la compañía colombiana en ese país.

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Frisby España celebró la decisión de la OEPM fijada en tres resoluciones dictadas este 23 de abril aseguran que es una “victoria clara” en un largo proceso que ha enfrentado a las dos compañías, la europea acusada de plagio por utilizar el mismo nombre, los mismos colores e incluso la misma mascota.

“Las tres resoluciones de la OEPM (...) respaldan punto por punto los argumentos defendidos por FRISBY ESPAÑA y desestiman la voluminosa prueba aportada de contrario —que incluía descargas de aplicación móvil, redes sociales, encuestas demoscópicas y declaraciones de terceros”, aseveraron mediante un comunicado revelado por Caracol Radio.

Según lo citado por Frisby España, la entidad española explicó que “el uso del signo se realiza en Colombia” y que “las descargas de la app FRISBY desde España, el conocimiento del signo entre la comunidad colombiana residente o la mera presencia en redes sociales puedan acreditar un uso real de la marca en España, recordando además que resulta materialmente imposible que un consumidor español pida comida a un restaurante situado en Colombia”.

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Este fallo supone un nuevo revés para la cadena de restaurantes colombiana a la que le había sido aprobadas una serie de medidas cautelares en contra de la empresa española y que quedaron sin efecto hace poco menos de un mes cuando la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante le diera la razón a la demandada.

“En cuestión de cuatro semanas, FRISBY ESPAÑA acumula así dos pronunciamientos —uno administrativo y otro judicial— que avalan plenamente el ejercicio legítimo de su actividad empresarial en España bajo la denominación FRISBY”, acotaron.

Pero el proceso aún no acaba, ahora se está a la espera de que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) se pronuncié sobre el uso de la marca dentro de la comunidad de naciones.

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La compañía española se mostró optimista ante lo que pudiera ser un nuevo triunfo a su favor “dado que el período examinado es idéntico y que el ámbito geográfico de análisis —el conjunto de la Unión Europea — engloba necesariamente España, todo apunta a que la resolución europea confirmará, sin sorpresas, la línea ya marcada por la OEPM”.