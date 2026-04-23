En la noche de este miércoles 22 de abril se registró una fuerte riña en el centro de Bogotá, dejando como saldo dos personas muertas. Según el informe preliminar de la Policía de la capital de la República, la pelea se generó entre hinchas del Junior de Barranquilla y el Atlético Nacional.

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El informe de la Policía señala que la riña se presentó en la calle 23 entre carreras 14 y 15, muy cerca de la avenida Caracas, en la localidad de Santa Fe.

La institución indicó que la pelea se presentó cuando un grupo de seguidores de Nacional, provenientes del sector de La Rebeca, se encontró con hinchas del Junior, quienes les recriminaron su presencia en el lugar.

En medio de la situación, una persona accionó un arma de fuego hiriendo a tres más, dos de las cuales no lograron sobrevivir. Todos ellos hinchas de Atlético Nacional, según confirmó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá

Hasta el momento no se conocen más detalles de las identidades de las víctimas. La riña dejó también cuatro personas heridas.

Hay que recordar que hace menos de 15 días, después de que Junior empatara a un gol con el Palmeiras por Copa Libertadores, se presentaron desmanes en la ciudad de Cartagena, que fue la sede de este encuentro. Los hechos causaron la muerte de Gabriel Alfredo Acosta Navas, 31 años, quien en vida formaba parte de la hinchada organizada del cuadro barranquillero.