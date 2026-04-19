Con el paso de las horas se van conociendo detalles del trágico hecho registrado en la tarde de este sábado 18 de abril en el centro de Bogotá, en donde se rodaban escenas de la nueva producción de la famosa serie ‘Sin Senos sí hay paraíso 4’, de la productora Telemundo y que incluye a actores de alto nivel y con trayectoria en el país.

El general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que el hecho sucedió en la localidad Santa Fe, en el sector del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, donde varias personas participaban en el rodaje del producto audiovisual.

De acuerdo con la exposición del alto oficial, un hombre habría agredido con cuchillo a una persona, en medio de una discusión, y terceros intervinieron en “defensa de la víctima”.

Dos de las víctimas fatales fueron identificadas como Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años de edad, y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, quienes serían empleados del equipo técnico de la serie televisada.

Mientras que la tercera persona muerta fue identificada de manera preliminar como Eider Hurtado Varón, nativo de Santa Rosa, sur de Bolívar.

Una versión de la tragedia que hoy manejan las autoridades y es que investigada estaría asociada a una discusión por unos parqueaderos cercanos al set de grabación.

Al parecer, el hombre que cuidaba los espacios para los vehículos entró en discusión con los empleados de la productora y, en medio del acto de intolerancia, sobrevino el ataque con elementos cortopunzantes.

En la reyerta también habrían intervenido algunos allegados a Hurtado Varón, quienes, posteriormente, fueron capturados, según lo manifestado por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Este grave hecho de intolerancia ha generado conmoción entre los integrantes del elenco y personal técnico de la producción. Una de las primeras en pronunciarse fue la actriz Carolina Gaitán, quien escribió en redes sociales: “Silencio en el set. En memoria de los compañeros de Sin senos sí hay paraíso que fallecieron hoy”.

Por su parte, el también actor Jorge Enrique Abello y otras figuras de la televisión nacional se sumaron a las muestras de solidaridad. Mientras tanto, el equipo de la serie y las autoridades permanecen a la espera de avances oficiales que permitan entender lo sucedido.

Abello se sumó a la etiqueta “silencio en el set” y dijo “nada que celebrar”.