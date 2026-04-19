Con actividades de acercamiento directo a la comunidad, la Policía Nacional, en coordinación con la Alcaldía Distrital, viene desarrollando jornadas de prevención en distintos barrios de Barranquilla, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

Durante estas intervenciones, los uniformados entregan recomendaciones a los residentes sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo y orientan sobre el uso adecuado de los canales de atención disponibles, como las líneas de emergencia y denuncia.

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La estrategia busca no solo prevenir hechos delictivos, sino también generar mayor confianza entre la ciudadanía y la institución, promoviendo la participación activa de la comunidad en la construcción de entornos seguros.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó la importancia de este trabajo en territorio.

“Nuestro compromiso es estar más cerca de la comunidad, orientando y previniendo hechos que afecten la tranquilidad ciudadana. La denuncia oportuna es fundamental para actuar de manera efectiva contra la delincuencia”, señaló.

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Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos a reportar cualquier hecho delictivo o comportamiento sospechoso a través de la línea de emergencias 123 o la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, garantizando la confidencialidad de la información.

Con estas acciones, se busca reforzar la corresponsabilidad entre instituciones y comunidad para enfrentar los problemas de seguridad desde la prevención y la participación ciudadana.

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