En las estaciones del sistema de transporte masivo de Barranquilla, la Policía Nacional desplegó una jornada de sensibilización enfocada en prevenir la violencia de género y promover la denuncia de estos hechos.

La actividad fue liderada por la Patrulla Púrpura, estrategia institucional orientada a la protección de los derechos de las mujeres, y estuvo dirigida a usuarios del sistema, quienes recibieron información sobre cómo identificar situaciones de riesgo, rutas de atención y mecanismos de protección.

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Durante la jornada, los uniformados entregaron recomendaciones prácticas para reconocer posibles casos de violencia y orientaron a la ciudadanía sobre los canales disponibles para reportar este tipo de situaciones de manera oportuna.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó el alcance de estas acciones.

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“Seguimos comprometidos con la protección integral de las mujeres y la erradicación de cualquier forma de violencia. Invitamos a la ciudadanía a denunciar y a no guardar silencio frente a estas situaciones”, señaló.

Las intervenciones se realizaron en puntos de alta afluencia, donde se busca no solo informar, sino también generar conciencia sobre la importancia de actuar frente a cualquier manifestación de violencia.

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Con este tipo de iniciativas, la Policía busca fortalecer la cultura de la denuncia y contribuir a la construcción de entornos más seguros, especialmente en espacios públicos de uso cotidiano como el transporte masivo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para reportar cualquier hecho a través de la línea de emergencias 123 o mediante las rutas de atención habilitadas, garantizando confidencialidad en los procesos.

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