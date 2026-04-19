Claudia Fuentes Alcántara, CEO de la empresa Grupo Su Servicio, fue designada, en días pasados, como la nueva presidenta del Consejo Directivo de ProBarranquilla para el período 2026 - 2027.

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En visita a EL HERALDO junto a Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, Fuentes recalcó que este es un momento clave para seguir fortaleciendo el trabajo articulado entre sector privado y público, y continuar consolidando la competitividad de Barranquilla y el Atlántico.

Coinciden en que con este nombramiento se ratifica el trabajo que viene adelantando la entidad en favor de Barranquilla y del Atlántico, dentro de su estrategia de promoción, atracción de inversiones y turismo de reuniones.

La nueva presidenta del Consejo Directivo de ProBarranquilla, aseguró que asume esta responsabilidad como un compromiso con la ciudad, la región y las empresas miembro que respaldan la gestión de la entidad.

“Este es un compromiso muy importante en un momento clave para Barranquilla y el Atlántico. La región ha venido construyendo un camino sólido, con resultados concretos, y desde el Consejo Directivo queremos seguir acompañando ese proceso para que se traduzca en más oportunidades, más empleo y mayor bienestar para todos”, expresó.

JHONY OLIVARES/Jhony Olivares Rodriguez Claudia Fuentes Alcántara es la presidenta de la junta directiva de Probarranquilla

Actualmente dirige un grupo empresarial enfocado en servicios temporales, vigilancia y seguridad, outsourcing de aseo, experiencia que, aseguró, pondrá al servicio del fortalecimiento institucional de ProBarranquilla y de la articulación con el sector empresarial.

Sostuvo que tras cumplir importantes metas en su carrera profesional decidió dar un paso hacia escenarios donde pudiera aportar más al desarrollo colectivo.

“Si a la ciudad y al departamento les va bien, a todos nos va bien. Cuando hay empleo, cuando se mueve la economía y mejora la calidad de vida, ganamos todos”, manifestó.

Fuentes también se refirió a las empresas miembro de ProBarranquilla y su propósito de seguir fortaleciendo el vínculo con ellas.

“Las empresas miembro son fundamentales para ProBarranquilla. Nos sentimos orgullosos de contar con empresarios comprometidos con el desarrollo del territorio, que aportan ideas, participan activamente y suman esfuerzos para atraer más inversión y oportunidades a Barranquilla y el Atlántico”, resaltó.

Subrayó que el empresariado ha entendido que no se trata de esperar pasivamente oportunidades, sino de sumarse activamente al trabajo que lideran entidades como ProBarranquilla, articulando capacidades, respaldando iniciativas y contribuyendo a la generación de nuevas oportunidades.

JHONY OLIVARES/Jhony Olivares Rodriguez Vicky Osorio y Claudia Fuentes, de Probarranquilla entregando el balance de inversiones en la ciudad

Nuevos desafíos

Su llegada a la presidencia del Consejo Directivo representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la participación del empresariado local en la visión de desarrollo de largo plazo que impulsa ProBarranquilla.

Fuentes destacó que la ciudad y el departamento han logrado consolidarse como territorios atractivos gracias a un trabajo enfocado y permanente, así como a una agenda sostenida de competitividad.

Entre los principales desafíos que asumirá está seguir fortaleciendo a ProBarranquilla como plataforma de articulación con las empresas miembro y acompañar la agenda de atracción de nuevas empresas nacionales y extranjeras.

Estas acciones, afirmó, buscan dinamizar la economía local, generar más empleo formal y de calidad y consolidar un entorno favorable para el crecimiento empresarial.

La región en cifras

Por su parte, Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, reveló que durante el último año la entidad apoyó proyectos que alcanzaron inversiones por cerca de USD470 millones y generaron más de 3.600 empleos, reflejando la confianza que mantienen a Barranquilla y el Atlántico como destinos estratégicos para nuevos negocios y expansión empresarial.

Osorio destacó que estos resultados responden al trabajo articulado entre sector público y privado para consolidar un entorno competitivo, con condiciones favorables para la llegada de capital nacional e internacional.

“Barranquilla y el Atlántico vienen consolidándose como un territorio cada vez más atractivo para la inversión. Contamos con ubicación estratégica, talento humano, infraestructura y una visión de largo plazo que hoy se traduce en resultados concretos para el desarrollo económico”, indicó.

Asimismo, señaló que uno de los principales retos será seguir posicionando a Barranquilla y el Atlántico a nivel internacional, atraer nuevas empresas, impulsar procesos de reinversión y abrir más oportunidades de crecimiento para sectores estratégicos de la región.

En ese contexto, explicó que el turismo de negocios también cumple un papel relevante, al fortalecer la visibilidad del territorio, dinamizar la economía local y generar nuevas conexiones empresariales.

“Cada proyecto que llega y cada evento que se realiza ratifican el potencial que tienen Barranquilla y el Atlántico para seguir creciendo en inversión, empleo y desarrollo”, puntualizó.

ExpoProBarranquilla 2026

Este 13 y 14 de mayo se llevará a cabo en Comfamiliar Atlántico sede Caribe, la edición número 16 de ExpoProBarranquilla y la edición 10 de la rueda de negocios, bajo el lema “Capacidades, sectores y decisiones que mueven inversión”.

El primer día el evento contará con una agenda académica abierta al público, enfocada en las capacidades del territorio, los sectores estratégicos con mayor potencial y las decisiones que impulsan la competitividad y la llegada de nuevas inversiones a Barranquilla y el Atlántico.

El segundo día se realizará la rueda de negocios, un espacio diseñado para conectar empresas, inversionistas y aliados institucionales.

Durante la jornada se analizarán oportunidades, retos y nuevas alianzas orientadas a fortalecer el crecimiento empresarial, la generación de empleo y el posicionamiento económico de Barranquilla y el Atlántico.