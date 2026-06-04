Por labores de mantenimiento preventivo, la empresa Air-e informó que se ejecutarán obras menores en un sector del barrio Los Robles, en Ponedera este viernes.

En ese sentido, los trabajos requerirán la suspensión del fluido eléctrico entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en el sector de la calle 20 con la carrera 14.

Mientras tanto, en la calle 6 con la carrera 10, en el corregimiento de Salgar, en zona rural de Puerto Colombia, se ejecutarán obras menores, entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Una vez finalicen las labores, la compañía restablecerá el servicio de manera gradual en cada sector afectado.

La empresa invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com

Finalmente, pidió tranquilidad a la comunidad ante las molestias que puedan ser ocasionadas por este tipo de labores.