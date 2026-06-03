Con el propósito de fortalecer las habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (Steam), estudiantes de 13 instituciones educativas públicas y privadas de Barranquilla participan en un taller internacional de robótica submarina que se desarrolla en la IED Técnica Evelyn Abuchaibe de Daes, gracias a una alianza entre la Northeastern Illinois University, la Fundación Tecnoglass y la Secretaría de Educación Distrital.

En total, cerca de 100 estudiantes organizados en 20 equipos diseñan y ensamblan los prototipos que serán puestos a prueba este jueves en una competencia que se realizará en el Colegio Marymount, donde se premiarán los tres mejores proyectos. A su vez, participan estudiantes de escuelas públicas de Chicago.

Aaron Cortés, director del programa Steam Pathways de Northeastern Illinois University, destacó que esta iniciativa busca acercar a los jóvenes a la ingeniería y las áreas Stem mediante el uso de tecnología accesible.

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“Ya llevamos cuatro años trabajando en Barranquilla, desarrollando una relación académica y cultural entre estudiantes de colegio y universitarios. Compartimos conocimientos y traemos tecnología de bajo costo para que los estudiantes aprendan sobre ingeniería, diseño, física y otros conceptos relacionados con Stem”, señaló.

Según Cortés, el entusiasmo de los participantes ha sido uno de los aspectos más destacados del proceso. “Desde el primer día se ha visto un cambio en la cooperación y el interés de los estudiantes. Están motivados por terminar sus proyectos y ponerlos a prueba”, afirmó.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Tecnoglass, Karen Abudinen, explicó que la iniciativa hace parte del acompañamiento permanente que la entidad realiza a la institución educativa, promoviendo oportunidades de formación, intercambios culturales y acceso a experiencias académicas de alto nivel.

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“A través de esta alianza con la Universidad de Illinois buscamos que los estudiantes aprendan activamente, compartan con jóvenes de otros contextos y comprendan que desde su conocimiento pueden resolver problemas reales. Stem es la posibilidad de soñar en grande, innovar y generar oportunidades”, expresó.

Abudinen resaltó además que proyectos como este fortalecen el trabajo conjunto entre el sector público y privado para impulsar la educación y el talento de los jóvenes.

JOHNY OLIVARES

Desde la institución anfitriona, la coordinadora del programa, María del Rosario Aragón, destacó la importancia de incentivar la participación de las mujeres en áreas científicas y tecnológicas.

“Queremos que las niñas vean en la ciencia y la tecnología una opción de vida. La ingeniería no es un tema de género, sino de decisión y vocación”, afirmó.

Entre tanto, la rectora de la IED Técnica Evelyn Abuchaibe de Daes, Gerdy Rosa Hodwalker Martínez, aseguró que la realización del taller posiciona a la institución como un referente para la educación pública de la ciudad.

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“Es una gran satisfacción contar con una universidad internacional en nuestro colegio. Sabemos que dejamos sembrada en los estudiantes una semilla por la ciencia, la robótica, la ingeniería y la innovación”, indicó.

La estudiante Elizabeth Díaz, de décimo grado, calificó la experiencia como enriquecedora. “Estamos aprendiendo muchas cosas sobre el modelo Steam. Pensé que era más difícil, pero los profesores nos han explicado muy bien y estoy muy emocionada por seguir aprendiendo sobre robótica”, comentó.

La jornada culminará este jueves con la prueba de los robots submarinos en una competencia que pondrá a prueba la creatividad, el trabajo en equipo y las habilidades técnicas desarrolladas por los estudiantes durante el taller.