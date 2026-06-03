Con el propósito de incentivar la lectura y consolidar espacios de formación cultural en la ciudad, la iniciativa ‘The Good Book’ ha impulsado una programación dirigida a acercar a niños, jóvenes y adultos al universo de los libros, promoviendo el intercambio de ideas, la creatividad y el aprendizaje a través de la literatura.

Esta iniciativa fue inspirada en experiencias similares desarrolladas en Bogotá y busca transformar la lectura en una actividad colectiva, capaz de reunir a familias, amigos, niños, jóvenes y adultos mayores.

“Queremos promover la lectura en la ciudad y brindar espacios recreativos alrededor de ella, convirtiéndola en un acto compartido y no solitario”, explicó Ana María Vives Osorio, docente del Colegio Parrish y creadora de contenido literario, quien lidera la iniciativa en alianza con la Biblioteca Piloto del Caribe y la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta (Clena).

El domingo 7 de junio se realizará la actividad entre las 3:30 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde, en el Parque Realismo Mágico, al final del boulevard del Buenavista.

Cabe recordar que la primera jornada se cumplió el 3 de mayo, cuando que contó con la presencia de más de 150 personas. Según la organizadora, la respuesta superó ampliamente las expectativas iniciales.

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“Pensé que asistirían unas 20 o 30 personas entre familiares y amigos, pero llegaron más de 150. Fue mucho más de lo que esperaba y demostró que existe un gran interés por este tipo de espacios en la ciudad”, señaló.

Durante las jornadas, los asistentes llevan sus propios libros, se ubican en zonas verdes del parque y comparten varias horas de lectura en un ambiente tranquilo y respetuoso. Además, se promueven prácticas como mantener el silencio, cuidar el entorno y disfrutar del espacio público de manera responsable.

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La convocatoria está abierta para personas de todas las edades. En la primera jornada realizada participaron niños, adolescentes, adultos mayores, parejas, grupos de amigos y lectores que decidieron asistir por cuenta propia.

La meta es consolidar estas actividades de manera permanente, realizándolas el primer domingo de cada mes y extendiéndolas a otros escenarios emblemáticos de la ciudad, como la Biblioteca Piloto del Caribe, la Ciénaga de Mallorquín y el Gran Malecón.

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Para Ana María, uno de los principales retos es dar mayor visibilidad a este tipo de iniciativas y a los servicios que ofrecen las bibliotecas públicas, donde los ciudadanos pueden acceder gratuitamente a una amplia oferta de libros.

Más allá de la cantidad de asistentes, la organizadora considera que el impacto de la actividad se refleja en el ambiente generado durante cada encuentro. “Muchas personas se acercaron para decir que encontraron un espacio de paz y tranquilidad, algo que los motivó a seguir leyendo y a hacerlo en la comunidad”, afirmó.