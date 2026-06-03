El excandidato presidencial, Mauricio Lizcano, manifestó este miércoles que no apoyará en la segunda vuelta a ningún candidato a la Presidencia de Colombia.

De acuerdo con el exministro del Gobierno Petro, tanto Iván Cepeda como Abelardo De la Espriella han mantenido discursos que solo aumentan la actual polarización en el país.

“Ni con el uno, ni por el otro. Colombia está al borde de una guerra civil política”, señaló.

Renglón seguido, indicó que “Colombia está realmente al borde de una guerra civil política”, y que conformará una plataforma ciudadana para hacer veeduría a quien llegue a la Presidencia.