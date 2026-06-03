Una jueza ordenó este martes 2 de junio al candidato Abelardo de la Espriella a que se retracte y se disculpe, en un plazo de 48 horas, con la periodista Laura Rodríguez a quien hizo comentarios indebidos durante una entrevista.

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El fallo de tutela de primera instancia ordena a De la Espriella, que fue el más votado el pasado domingo en la primera vuelta presidencial, con 10,3 millones de votos (43,74 %), publicar una declaración dirigida a la periodista “en la cual se retracte y se disculpe por las expresiones hechas en el programa ‘Piso 8’”.

“Y en la misma declaración reconozca expresamente la importancia de la participación de las mujeres en el proceso democrático y electoral, reconociendo que los criterios para sufragar de éstas obedecen a su inteligencia, discernimiento y opinión”, precisa el fallo.

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El pasado 11 de mayo, durante una entrevista, el político mostró en un teléfono celular una fotografía suya y, entre risas, hizo referencias sexistas: “Me he ganado un voto bien bacano del electorado femenino”, dijo.

En el programa, que se transmite en video a través de plataformas digitales, el candidato le pidió a Rodríguez, la única mujer que participaba en la entrevista junto a otros tres periodistas, que hiciera zoom en la imagen en la zona de sus pantalones: “¿Qué ves aquí, cariño? Ven, acércalo, hazle zoom”.

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Según la decisión judicial, la disculpa del candidato, que se enfrentará en segunda vuelta del 21 de junio al izquierdista Iván Cepeda, quien obtuvo 9,6 millones de votos (40,90 %), deberá difundirse a través de los mismos canales digitales de comunicación que utiliza, garantizando una visibilidad razonablemente equivalente a la que tuvieron las manifestaciones objeto de controversia.

De la Espriella ya se había disculpado por este episodio en un mensaje publicado en la red social X el pasado 13 de mayo, en el que aseguró que no actuó “de mala fe” ni con intención de ofender a la periodista, aunque reconoció que si una mujer se siente incómoda “un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas”.

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