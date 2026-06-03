En la Casa de Nariño analizan el salto del ministro del Interior, Armando Benedetti, a la campaña de Iván Cepeda lo que generó una fuerte reacción desde la otra campaña, la de Abelardo que ha arremetido contra el político barranquillero.

De acuerdo con Blu Radio, la posibilidad fue discutida este martes durante una reunión en la Casa de Nariño entre Benedetti y el presidente Petro, en un encuentro que tuvo como propósito evaluar los escenarios políticos y jurídicos de una eventual salida del funcionario del gabinete.

La eventual llegada de Benedetti al equipo de campaña responde a la necesidad de fortalecer la estrategia electoral del Pacto Histórico en el tramo definitivo de la contienda. Dentro del entorno de Cepeda consideran que la experiencia política y electoral del actual ministro podría convertirse en una pieza clave para ampliar alianzas y consolidar apoyos en distintas regiones del país.

De la Espriella no se quedó callado frente a este posible movimiento del Pacto Histórico que se juega su continuidad en el Ejecutivo. Abelardo afirmó que Benedetti llegaría solo para comprar votos.

“A Benedetti lo llaman porque es un comprador de votos, no lo llaman por inteligente ni por ser un buen estratega político. Lo llaman porque es un delincuente de la peor calaña y lo hacen para que compre votos”, dijo en entrevista con Semana este martes.

El candidato derechista indicó que el ministro sería el encargado de la compra de votos en la Costa norte, de donde es oriundo y que se ha convertido para la izquierda en su fortín político.

“Benedetti es una bestia, pero una bestia del mal. Lo que hace es comprar votos, y hago esta denuncia acá. Quiere venir a comprar votos en la Costa Caribe, una compra masiva y quieren meter a los hermanos Torres y ya tienen 60 mil millones de pesos”, denunció.

Renglón seguido, pidió a los Estados Unidos que investigue la supuesta compra de votos con sus enviados especiales “para que los políticos que participen en esa operación de votos sean incluidos en la Lista Clinton y que les retiren las visas a ellos y a sus familiares”.