El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su respaldo al candidato presidencial Abelardo De la Espriella luego de que este obtuviera el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026-2030.

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A través de un mensaje publicado este martes 2 de junio en su red social Truth Social, Trump felicitó al aspirante presidencial por el resultado obtenido en las urnas y destacó sus capacidades de liderazgo.

“Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia”, escribió el mandatario estadounidense.

Trump aseguró además que De la Espriella “lucha incansablemente por su gran país y su gente” y señaló que, de llegar a la Presidencia, podría “hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar el orden público”.

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El pronunciamiento se da en medio del ambiente político que vive el país tras la primera vuelta presidencial del pasado domingo 31 de mayo, en la que Abelardo De la Espriella obtuvo la mayor votación y avanzó a la segunda vuelta junto con Iván Cepeda. Ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta requerida para ser elegido en primera vuelta, por lo que los aspirantes volverán a las urnas el próximo 21 de junio para definir quién ocupará la Casa de Nariño entre 2026 y 2030.

En su publicación, Trump también se refirió al rival de De la Espriella en segunda vuelta, afirmando que este se enfrentará a “un marxista radical de izquierda” y sostuvo que el resultado de la elección será determinante para el futuro de Colombia y para la relación bilateral con Estados Unidos.

“Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos”, manifestó.

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El mandatario fue más allá y anunció su respaldo formal al aspirante colombiano.

“Es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total”, señaló, quien concluyó su mensaje asegurando que “‘El Tigre’ Abelardo De la Espriella no le fallará al maravilloso pueblo de Colombia”.

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