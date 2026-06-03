A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, reiteró la importancia de fortalecer los esquemas de seguridad y consolidar el funcionamiento de los Puestos de Mando Unificado (PMU) para garantizar el desarrollo normal del proceso electoral.

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El pronunciamiento del mandatario se dio luego de la jornada electoral del pasado domingo 30 de mayo y en medio de los preparativos que adelantan las autoridades para la elección definitiva del próximo presidente de la República.

Durante su intervención, Verano recalcó la necesidad de mantener una articulación permanente entre los organismos de seguridad y las autoridades electorales, con el propósito de prevenir cualquier situación que pueda alterar el normal curso de los comicios.

“Hay que hacerle énfasis a los PMU. a este proceso de participación democrática hay que brindarle toda la garantías para que la elección de nuestro próximo presidente no tenga sombra alguna”, expresó Verano.

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El gobernador explicó que los PMU permiten concentrar en un mismo espacio a las instituciones responsables de la seguridad y de la organización electoral, facilitando el seguimiento en tiempo real de la jornada y una respuesta coordinada ante cualquier eventualidad.

Asimismo, destacó que estos centros de coordinación se convierten en canales clave para la entrega de información oficial a la ciudadanía y a los medios de comunicación, contribuyendo a generar confianza y tranquilidad durante el desarrollo de las votaciones.

Verano manifestó además su intención de acompañar de cerca la jornada electoral y resaltó la importancia de mantener una comunicación constante entre las autoridades y la comunidad, con mensajes claros y oportunos que fortalezcan la confianza en el proceso democrático.

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El mandatario insistió en que la presencia de las autoridades militares, policiales y electorales en estos espacios resulta fundamental para agilizar la toma de decisiones y garantizar una actuación conjunta frente a cualquier contingencia.

Para el gobernador del Atlántico, la prevención, la coordinación institucional y la presencia permanente del Estado son factores determinantes para ofrecer garantías a los electores y asegurar unas elecciones transparentes y seguras.

Las declaraciones fueron entregadas durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Bogotá, convocada por la Federación Nacional de Departamentos, encuentro en el que uno de los temas centrales fue el análisis de las medidas de seguridad previstas para la segunda vuelta presidencial.