Expertos, autoridades y líderes influyentes del sector financiero se reunirán en la ciudad de Barranquilla a partir de este miércoles para participar de la Primera Cumbre de Finanzas Verdes y Azules del Caribe Colombiano “Puerta de Oro a la Sostenibilidad”, que tendrá lugar en la Universidad del Norte.

El evento, que se llevará a cabo durante dos días, debatirá sobre los mecanismos de financiación que permitirán acelerar la acción climática y la sostenibilidad en el Caribe colombiano.

En ese sentido, la agenda académica contará con la participación de destacados líderes nacionales e internacionales. La conferencia inaugural estará a cargo de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, quien abordará las tendencias globales de las finanzas verdes y azules y las oportunidades que tiene América Latina para atraer inversiones orientadas a la sostenibilidad.

Uno de los espacios centrales será el panel estratégico sobre instrumentos financieros para la transformación ambiental del territorio, donde representantes de la cooperación internacional, la banca de desarrollo y el sector privado analizarán cómo se están financiando los proyectos ambientales y climáticos en los territorios.

La cumbre también pondrá sobre la mesa los desafíos que enfrenta la región Caribe frente al cambio climático. Expertos como el oceanógrafo Ricardo Torres, de la Universidad del Norte, y el reconocido investigador español Mauricio González Rodríguez, de la Universidad de Cantabria, presentarán análisis sobre la vulnerabilidad de las zonas costeras, la erosión de playas y las alternativas de adaptación para proteger ecosistemas estratégicos y comunidades costeras.

Asimismo, se abordarán temas de gran relevancia para el futuro de la financiación sostenible en Colombia, como los bonos verdes, los bonos sostenibles y los bonos de carbono azul. Entre los conferencistas se destacan el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien compartirá la experiencia de la capital en la emisión de bonos verdes para proyectos urbanos sostenibles, y la investigadora Paula Cristina Sierra-Correa, de INVEMAR, quien expondrá las oportunidades que ofrecen los bonos de carbono azul para la conservación de ecosistemas marinos y costeros.

La programación incluirá además sesiones especializadas sobre economía circular, taxonomías sostenibles, gobernanza climática, modelos de negocio circulares y experiencias exitosas de alianzas para la conservación ambiental, con la participación de expertos de Colombia, México y España.

Cabe resaltar que esta Primera Cumbre Finanzas Verdes y Azules del Caribe Colombiano busca consolidarse como una plataforma de diálogo, conocimiento y articulación para impulsar nuevas fuentes de financiamiento que permitan materializar proyectos de mitigación, adaptación al cambio climático y conservación de la biodiversidad, posicionando al Atlántico y al Caribe colombiano como referentes nacionales en sostenibilidad y desarrollo territorial.