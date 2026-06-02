Las autoridades informaron este 2 de junio que en zona urbana del municipio de Chiriguaná, Cesar, realizaron una operación coordinada entre el Gaula Militar Cesar y la Sijín, de la Policía Nacional, que permitió, mediante diligencia de allanamiento y registro, la captura de un sujeto conocido con los alias de ‘Tocayo’ o ‘El Abuelo’.

De acuerdo con información de inteligencia, el capturado sería integrante de la Subestructura Ferney Antonio López Polo, del Clan del Golfo, y es señalado de los delitos de extorsión y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.

De igual manera, sería el responsable de la compra y distribución de armamento y explosivos para esta estructura criminal, recursos que presuntamente utilizaba para coordinar y ejecutar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil.

Según las investigaciones, registra una trayectoria criminal de más de seis años dentro de esta organización ilegal. En su historial también figuran presuntos vínculos con actividades relacionadas con el tráfico y hurto de hidrocarburos, homicidios, amenazas e intimidaciones contra la población civil.

Durante la operación, las tropas incautaron 2 pistolas, 6 proveedores y 40 cartuchos de diferentes calibres.